Moria Casán participará del Cantando 2020 como bastonera dentro del jurado, es decir, se encargará de generar show organizando al jurado, eligiendo cuánto tiempo habla cada uno, entre otras cosas. Pocas horas después de que se conozca su participación, Georgina Barbarossa, su rival desde 2001, renunció. Al ser consultada sobre su reincorporación a un reality de La Flia, La One confesó: “Acepté el Cantando porque me interesa estar en algo nuevo que nunca haya hecho“.

Desde que se hizo pública la convocatoria de Moria, la diva criticó a todos, desde participantes y miembros del jurado, hasta a uno de los conductores. Sin embargo, no tenía pensado volver. “No estaba en mis planes hacer televisión por el momento, pero regresar a un sitio donde se trabajó siempre está muy bueno”, reveló la ex conductora de Incorrectas.

“Acepté porque es algo nuevo, es una nueva era para el Cantando en medio de toda esta pandemia. El Cantando sería más lógico en este contexto en vez de un Bailando donde no te podes tocar”, continuó Casán. Siempre que la consideran jurado, la lengua karateka se ofende, debido a que ella “ya hizo eso por 10 años y no lo quiere volver a hacer”, prefiere que le digan bastonera.

Thanks a todes que están felices que llega el cantando y decanta lo que no sirve, ahora si @cantando2020 para TODAS TODOS y TODES #El_CANTANDO_DECANTA antes de comenzar ya se convirtió en el "GRAN SHOW de la TELE ARGENTINA" #ADORO 😃🌈🌈🪂 — Moria Casán (@Moria_Casan) July 12, 2020

Asimismo, Moria elogió al jurado. “Yo no tengo problemas con nadie, Pepito me parece colosal que esté, Karina es una número uno en lo suyo y no sé si Nacha va arreglar, me encantaría que estuviese”. No obstante, en su cuenta de Twitter trató a Cibrián de “oloroso”, para justificar por qué Guevara pidió no sentarse al lado de él. “Lo único que puede traer mucha ropa es olor a humedad, si no pueden mandar a limpiar, se pulveriza con vodka y saca la baranda a humedad please!!!”, escribió La One.

La diva ya tiene elegido su look para el comienzo del Cantando 2020. Hace unos días participó de Corte y confección, el ciclo televisivo que conduce Andrea Politti, donde los seis diseñadores que quedan en el taller le confeccionaron distintas opciones para que ella elija. Moria se decidió por un vestido largo, blanco y negro que diseñó Luis. “Creo que es el que más va conmigo. Debo decir que queda muy al cuerpo porque tiene la cintura exacta que te la hace más delgada al tener el negro, y la cadera muy acentuada”, explicó La One sobre su elección.