Hace unos días, Oriana Sabatini publicó un video en su cuenta de Instagram, en donde muestra su cuerpo real e hizo referencia a los trastornos alimenticios que padeció y aún padece en ocasiones. “Es lo que a mí me hubiese gustado ver cuando era adolescente”, aseguró la modelo en su posteo. Luego del posteo, envió un audio a Nosotros a la mañana, el programa que conduce el Pollo Álvarez, donde se refirió al video.

En la nota de voz que Oriana le envió a Tomás Dente, reveló que: “No tengo mucho más para agregar sobre el posteo que hice ayer. Lo sentí así y lo quise subir. Siento que si quisiera volver a hablar del tema sería en un ambiente donde me sienta súper cómoda, que sienta que es seguro, para tener una conversación seria”.

“No es por decir que tu programa no sea todas esas cosas, porque lo sigo todas las mañanas. Pero me gustaría que, si me siento a hablar del tema, sea en una charla más extensa, y no con preguntas aisladas, porque para mí es un tema súper serio, importante, y me gustaría hacerlo con el respeto que se merece”, aclaró Sabatini y agradeció al ciclo televisivo por reproducir el video en vivo.

Muchas personas apoyaron y le agradecieron a Oriana por el posteo, puesto que a pesar de ser una de las mujeres más hermosas del país, se animó a compartir con sus seguidoras que es igual a cualquier otra, con rollitos, celulitis, estrías, y que continúa siendo bella. “Nunca pensé que alguien podía llegar a ‘admirarme’ por mostrar una de mis más grandes debilidades”, confesó la modelo en una historia.

Asimismo, varias famosas compartieron la felicidad con Sabatini. Entre ellos, Delfi Chaves: “Ser la persona que necesitabas tener al lado durante tu adolescencia. Lo valioso que es esto, me explota el corazón de verte así”. Más tarde, la actriz defendió a su amiga en Twitter: “¿Quién decide quién puede o no sufrir un problema? Como si fuese algo que uno puede elegir o no padecer. Déjense de joder. Es el colmo de la mala leche”.