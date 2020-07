Romina Malaspina no deja de estar en el centro de la polémica. Desde que comenzó a conducir el noticiero de Canal 26, estuvo en boca de todos. Más que nada, por vestir un top con transparencias en el ciclo televisivo, algo que dió mucho de que hablar en las redes. Luego, Marcelo Polino especuló sobre un posible romance de la mediática con Marcelo Tinelli, quien se encuentra recién separado.

Hace unos días, Romina participó por videollamada en Intrusos, donde le preguntaron, entre otras cosas, acerca de los rumores que la vinculan sentimentalmente con el conductor del Bailando por un Sueño. Sin embargo, la conductora aclaró: “No lo conozco a Marcelo. Una sola vez fui al piso del Bailando pero no he tenido trato con él”, manifestó la mediática, dejando disconformes a los panelistas, sobre todo a Adrián Pallares quien continuó interrogándola.

“¿Te parece un tipo atractivo?”, le consultó Pallares. “Sí, sí, no lo conozco en persona pero es atractivo”, replicó Malaspina sin mostrarse incómoda ante la pregunta. “¿A vos un señor mayor de 50 no te molestaría?”, indagó Débora D’Amato, en alusión a lo joven que es Romina en comparación con Marcelo. “No sabría decirlo porque yo ahora estoy bien sola y no pienso en eso”, replicó la ex participante de Gran Hermano.

A pesar de las especulaciones, Tinelli dió a entender que le gustaría reconquistar a Guillermina Valdés. “Tengo entendido que él está bastante furioso con ese rumor. Pero Marcelo volvió a la vida de soltero y sabe que le vamos a buscar candidatas”, reveló Rodrigo Lussich. Su compañera Débora aseguró: “Y además si quiere volver con Guille los rumores no le vienen nada bien”. Por lo pronto, Romina no se encuentra en pareja tampoco.

Malaspina fue convocada al Cantando por un Sueño 2020, sin embargo, no aceptó la propuesta debido a que “tiene muchos trabajos en este momento y tiene miedo de no dar a basto”. No obstante, agregó que “quizás más adelante, en la tercera o cuarta ronda, lo consideraría”. Asimismo, la mediática se encuentra en aislamiento debido a que participó del programa de Andy Kusnetzoff, quien dió positivo en el test de Covid 19. Romina se realizó en hisopado y le dió negativo, pero el protocolo la obliga a hacer cuarentena.