Esta mañana, el actor chileno, Benjamín Vicuña, publicó una preciosa foto junto a su pareja, la China Suárez, donde juntos dejan ver el avanzado embarazo de la actriz que se convertirá en madre de su tercer hijo. El segundo junto a Benjamín, con quien ya dio a luz a Magnolia. Por su parte, el actor tiene 3 hijos varones, Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con la modelo Carolina “Pampita” Ardohain. Durante varios meses la pareja mantuvo en secreto el embarazo de Eugenia, a pesar de la existencia de algunos rumores respecto a esto.

“Ya casi estamos. Con todo el amor del mundo” escribió el actor junto a la foto de ambos donde él se ve muy sonriente tocando la panza de su mujer. Ella posó con los ojos cerrados, apoyada a su esposo y con las mano en la cintura, dando un toque canchero a la tierna postal. Más de 300 mil personas le dieron me gusta a esta publicación subida por Vicuña a su cuenta de Instagram y recibió casi 3500 comentarios por parte de los fanáticos y amigos de la pareja. “El amor todo lo puede”, “Hermoso momento, disfruten mucho”, “Son una familia divina” expresaron algunos de los usuarios.

En cambio la modelo Mery del Cerro, el actor Juan Minujin y la actriz Ana Pauls optaron por expresar su amor mediante emojis de corazones. El actor tiene un perfil mucho má bajo que el de su novia en las redes sociales, cada tanto suele realizar algún posteo pero no son tan frecuentes como los de ella. En sus últimas historias vimos a Benjamín Vicuña acompañando a Eugenia en el festejo del cumpleaños número 7 de Rufina, que pasó el día con su hermana Magnolia y los 3 hijos del chileno.

En las últimas semanas, su ex pareja, Pampita, brindó a los medios grandes palabras sobre su ex, sobre todo luego de la polémica separación. Donde destacó su rol como padre e incluso le agradeció por la ayuda con sus hijos en este tiempo de cuarentena. Además habló del acuerdo que tienen ambos de no nombrarse ni meterse en la vida privada del otro. Respecto a la separación con el actor, la modelo destaca que ya son cosas del pasado y que lo más importante ahora es la crianza de los chicos.

Hace unos meses, se habló de una posible crisis entre el actor chileno y la ex casi ángeles, pero ambos salieron a desmentir este rumor. Incluso en más de una oportunidad se especuló durante la cuarentena con un posible abandono de la casa de ambos por parte de Vicuña, pero hasta el momento los actores han compartido imágenes juntos y en esta última se han mostrado felices y a la espera del nuevo integrante de la familia Vicuña-Suárez.