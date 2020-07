En el día de ayer se confirmaron 25 nuevos casos positivos de Coronavirus en la empresa minera Exar, ubicada en la provincia de Jujuy. Con este nuevo reporte, el número de contagios en trabajadores de la Minería asciende a 163 sólo en esta empresa. A su vez, también se reportaron casos en San Antonio de los Cobres, provincia de Salta. Todo esto despertó preocupación respecto a los protocolos de prevención realizados a empleados mineros de la región.

Como es de público conocimiento, el Gobernador de Catamarca sostiene una fuerte política a favor de la Minería. Con lo cual dicha actividad fue considerada esencial, a pesar de la pandemia por Coronavirus que estamos atravesando. Sin embargo, resulta imposible preguntarse qué controles se están llevando a cabo en las zonas de la provincia donde mayor explotación minera hay, como lo es Antofagasta de la Sierra.

El interés por estos controles no sólo pasa porque se trate de trabajadores catamarqueños, sino porque la actividad minera convoca obreros de todo el país. Como por ejemplo en el caso de Exar, uno de los trabajadores infectados de la minera ubicada en Jujuy no tiene domicilio en la zona sino en la provincia de San Juan. Con lo cual, es de suma importancia que al momento de “descender” los trabajadores estén seguros de que no contrajeron el virus.

Con respecto a esto, Gustavo Molina, Secretario de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), dijo que: “En Catamarca creo que hemos sido pioneros a la hora de retomar la actividad, nuestro protocolo es bastante estricto”. Además añadió que “ahora se le sumó el control de PCR para los compañeros cuando vuelven a sus hogares”. Dicho control es para garantizar la salud de los obreros y que regresen a sus municipios con el certificado de que están sanos.

Molina además detalló que en el caso de trabajadores que no son de la zona “se les hace un control de PCR más estricto”. Además hizo hincapié de que “para el minero no es algo nuevo el tema de cuidarse, no es algo nuevo el uso de barbijo ya que la actividad minera tiene altos estándares de seguridad”. No obstante, a todos los obreros les realizan 3 PCR: Uno a la hora de subir, uno en medio del ciclo de trabajo y uno antes de bajar a sus domicilios.