La semana pasada, el ministro de Educación de la nación, Nicolás Trotta, informó que luego de las vacaciones de invierno podrán volver las clases en 9 provincias argentinas. Entre ellas está Catamarca y por eso se están definiendo detalles para garantizar la vuelta. En este contexto, el titular de la cartera educativa se reunió con los gremios y les presentó el nuevo protocolo de la provincia. En esos encuentros los docentes reclamaron por la realización de asambleas para cubrir cargos y ahora se confirmó que estas se desarrollarán en agosto.

Esto se da porque, en los diferentes niveles educativos, muchas materias se quedaron sin docentes y algunas ya perdieron la mitad del año. Por esta razón, una gran cantidad de alumnos se quedó sin tener una cátedra de manera virtual y no quieren que se repita esto en el retorno a la presencialidad. Los gremios informaron que en la reunión con el ministro de Educación de la provincia se habló de esto y se pidió que se establezca una modalidad y un protocolo para realizar la cobertura de cargos.

En un principio, no hubo una respuesta clara desde el Ministerio de Educación, pero con el correr de los días esto cambió. El pasado sábado, desde la cartera educativa les informaron a los docentes que se prevé que en los primeros días de agosto se realicen las asambleas para cubrir cargos. Igualmente, todavía no se confirmó una fecha específica. Aclararon que se “está viendo” cómo realizar las mismas. Esto no conformó a los gremios, quienes solicitaron que en la semana se cree el protocolo definitico.

¿Cómo será la vuelta a clases?

El pasado viernes, el ministro de Educación, Francisco Gordillo estuvo dialogando con la intersindical docente y ADUCA. El funcionario les aseguro a los docentes que las escuelas empezarán a abrir a partir del próximo 3 de agosto. Igualmente, aclaró que todavía no hay una fecha específica para la vuelta a clases presenciales. Sin embargo, los gremios manifestaron que el titular de la cartera educativa no fue muy claro, y que quedaron muchas dudas sobre los protocolos que se deberán seguir.

El Ministerio de Educación informó que para la vuelta a clases las escuelas deberán un estricto protocolo sanitarios. Los chicos tendrán que respetar las distancias. En un principio, se detalló que los alumnos no estarán más de tres horas en las instituciones. Por lo tanto, los profesores que no retornen, tienen que seguir con la formación por internet. Por el momento, la cartera educativa prevé que vuelvan solos sextos grados de primaria y el 6to de secundaria. También el último curso de las carreras terciarias.