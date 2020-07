Hace unos meses Mercedes Ninci reveló en Bendita que Charlotte Caniggia hacía canjes para poder sobrevivir, luego de que se especulara que Claudio Paul Caniggia dejara de pasarle dinero. Al principio parecía un poco exagerado, pero ahora podría ser real. Todos los días, la mediática comparte muchos productos en sus historias o posteos de Instagram, incitando a sus seguidores a comprarlos. No obstante, esta vez publicó uno medio raro en donde promocionó la cuenta de dos mujeres que venden fotos “hot”, pero luego lo eliminó.

En el posteo se podía observar dos fotos de distintas mujeres en ropa interior. “Siga a mi amiga para muchas otras fotos calientes (siga ambas cuentas). Envíe una sorpresa a sus nuevos seguidores (especialmente a los primeros 100 que la siguen)”, escribió Charlotte junto a las fotografías. Sin embargo, a las horas borró la publicación sin dar explicaciones. No se sabe con certeza si la eliminó ella, o si lo hizo Instagram por incumplir con las normas.

Varios seguidores comentaron sorprendidos la publicación, sin entender mucho de qué se trataba. “¿Que abriste un cabaret?”, le consultó una usuaria con cierta ironía. Caniggia le replicó con sus fuertes respuestas que la caracterizaron durante su participación por el Bailando por un Sueño. “Sí, y a vos no te llamamos por fea”, aseguró la hija de Mariana Nannis. Otra usuaria agregó: “¿Por qué promocionaba eso?”.

Hace unas semanas, la modelo renunció a Pampita Online luego de un duro cruce que mantuvo con Yanina Latorre. Ardohain aprovechó la participación de Latorre en el móvil y le pidió que le de algún consejo a Charlotte, quien comenzaba ese día como panelista del programa. No obstante, la respuesta no fue la que esperaba. “Ninguno, no la veo en ese rol. ¿De qué va a hablar? Si ni siquiera sabe quién fue Napoleón Bonaparte”, se sinceró la angelita. Es importante recordar que Yanina mantiene desde hace varios años una rivalidad con Mariana Nannis.

Caniggia en ese momento no habló, pero al terminar la nota confesó: “A mi me cae re mal Yanina, me parece una vieja que está mal de la cabeza. La gente vieja no quiere que entre gente nueva a la tele”. Días después renunció al programa porque “sintió que la expusieron y no la contuvieron”. Sin embargo, Pampita expresó que: “Si se anima, acá tiene las puertas abiertas, así que la estamos esperando”, dejando abierta la posibilidad para que la mediática se reincorpore si en algún momento vuelve a tener ganas.