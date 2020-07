Luego del escándalo que se produjo en torno a Victoria Vannucci hace 3 años con unas polémicas fotos suyas cazando animales en África, la modelo decidió cambiar su vida y adquirió un nuevo estilo. Pasó de ser cazadora furtiva a abrir una cadena de restaurantes veganos en California y se convirtió en proteccionista de animales. Luego que se viralizaron sus fotos en el año 2016 Vannucci estuvo sumergida en una gran depresión debido a esta situación que le tocó pasar.

“Cuando me vi en esas fotos, me di cuenta que era hora de un cambio” expresó Victoria en una entrevista con Mágazine Local de California. Actualmente colabora con distintas organizaciones que promueven el respeto por el planeta y todos los seres vivos. En este momento se encuentra viviendo en San Diego, donde abrió su cadena de restaurantes sustentables llamado “Pachamama”. Desde hace tres años se dedica a trabajar la tierra y a producir sus propios alimentos, esto fue el despertador que la llevó a iniciar este nuevo pryecto.

Primero se capacitó como Chef y luego de recibirse comenzó a idear su proyecto gastronómico. Según contó en la entrevista al portal extranjero, su título más importante es el de madre, pero quería compartir la conciencia que estaba transmitiendo a sus hijos con el resto de la sociedad.”Me di cuenta en ese momento que no solo le estaba dando comida. Estaba transfiriendo mi amor y energía a través de un ingrediente que proviene de la Tierra” explicó. En su local, Victoria Vannucci utiliza ingredientes argentinos aunque se dedica básicamente a la comida peruano-japonesa.

En Estados Unidos es conocida como Vick Vannucci y fue entrevistada por varios medios norteamericanos debido a este nuevo proyecto, como por ejemplo Los Angeles Time y Easter entre algunos otros. Sus restaurantes ya fueron reconocidos con varios premios como Best Menu, Best New Restaurante y Best Chef de California, si bien se siente orgullosa de su nueva y tranquilida vida alejada de los medios, volverá a las pantallas ya que fue convocada por Netflix para realizar una serie documental contando cómo es cocinar de manera profesional a partir de esta conciencia ecológica.

En cuanto a su carrera en Argentina, Victoria se desempeñó en varios trabajos televisivos como conductora, además fue modelo, vedette, bailarina y antes de su paso por lo artístico se desempeñó como tenista pero tuvo que abandonarlo debido a una lesión. La empresaria gastronómica estuvo casada con Cristian “El Ogro” Fabbiani con quien tuvo una relación muy medática que terminó con denuncias de violencia por parte de ella hacia su ex marido.