Ante la estabilización de la curva de contagios en la provincia de Catamarca, el gobierno decidió volver a la etapa de distanciamiento social. Los diferentes municipios decidieron adherir a las medidas, pero todos de diversas maneras. En este contexto, la municipalidad de El Rodeo informó que a partir de este lunes se habilitarán algunas actividades, pero seguirán las restricciones de circulación. Aclararon que los rubros habilitados deberán seguir un estricto protocolo de bioseguridad.

En las últimas semanas, los empresarios de la construcción expresaron su preocupación por la paralización de su actividad. Aclararon que esto iba a afectar a los plazos y generaría grandes pérdidas. Por esta razón, el municipio de El Rodeo autorizó la ejecución de la obra pública y privada en todo el territorio en el marco de la nueva etapa de distanciamiento social. A su vez, se aclaró que se volverá a habilitar el transporte público en la ciudad. Además, los comerciantes locales podrán viajar a la capital a buscar provisiones.

El rubro gastronómico mostró su enojo cuando el gobierno provincial anunció la apertura del comercio. Aseguraron que “se habían olvidado de ellos”. Para no dejarlos afuera, la municipalidad de El Rodeo aclaró que los bares y restaurantes podrán funcionar a partir de este lunes, al 50% de su capacidad y con un estricto protocolo. Mientras tanto, seguirá la restricción para los transportistas, quienes no podrán ingresar a la localidad. Los mismos deberán dejar la mercadería en el puesto de control para su desinfección y posterior entrega.

Por no tener ningún paciente confirmado, la provincia de Catamarca había habilitado el turismo interno. Esto significó una alivio para el sector, que este año sufrió una de las peores crisis de su historia. Igualmente, con la vuelta a la fase 1 esto volvió a prohibirse. Ante la actual flexibilización, la municipalidad de El Rodeo informó que esta actividad no se habilitará. A su vez, aclararon que los propietarios de viviendas de veraneo, podrán ingresar acreditando titularidad de la misma a realizar refacciones/reparaciones y cuidado de parques. No podrán quedarse.

¿Cómo será la circulación en El Rodeo?

El horario de ingreso y egreso a la localidad de El Rodeo será de 8 a 20 de lunes a domingos tanto para residentes permanentes como propietarios de casas de veraneo. Todos los vehículos que transiten por Ruta Provincial Nº 4 no podrán superar su capacidad máxima de ocupantes, sin excepción. La Ruta Provincial Nº 16 permanecerá cerrada las 24 hs. Las personas que ingresen a la ciudad deberán presentar DNI, sin excepción. Aclararon que es “importante recordar las medidas de prevención y cuidado personal para evitar contagios”.