Flor Vigna es muy talentosa, baila, canta, actúa y genera un gran contenido para sus redes sociales. Ahora también toca el piano. Lleva pocas clases aprendiendo, pero igualmente ya puede interpretar canciones muy bien. El fin de semana publicó un video en Instagram TV donde se la puede escuchar tocando tres canciones de cumbia, entre ellas, “La cola” de Los Palmeras, y recibió muchos halagos de sus seguidores.

De manera muy divertida, Flor compartió el video donde se la ve ensayando no sólo la canción de la banda santafesina, sino también “No te creas tan importante” de Pablito Lescano y “Pídeme la luna” de Leo Dan. Al principio del posteo se queja mucho porque no logra tocar las canciones de corrido: “Toma 883”, bromeó la actriz. Sin embargo, luego de un largo rato lo logró y demostró sus dotes con los dedos,

Muy a pesar de su vecino, quien la semana pasada se quejó porque Vigna comenzó a practicar las notas a las 2 de la mañana, y le pidió: “Vecina, aflojá son las dos de la matina”. No obstante, la bailarina continuó ayer por la tarde sin problemas. “Todo está muy verde pues van solo tres clases de piano pero ya que le rompí tanto los oídos a los vecinos dije lo subo y comparto mi emoción”, manifestó Flor.

Asimismo, en el día del amigo, Flor le agradeció a los suyos. “Hace mucho no empezaba algo desde cero, hace mucho no me animaba a ser principiante en algo. Me dabna miedo los errores, el no poder, el ser pésima y unas otras. Pero ahí estuvieron mis amigos, esos con los que voy cursando nuevas y diferentes materias de la life. Me motivaron , me pasaron profes y tutoriales. Pronto nos bailaremos unas cumbiecitas todos juntos”, concluyó la ex participante de Combate.

Vigna se encuentra sola cumpliendo con el aislamiento obligatorio en su departamento, luego de recibir las noticias sobre que Andy Kusnetzoff dió positivo en el test de Covid 19. La bailarina participó de Podemos Hablar, en el último programa que se emitió antes del resultado. A pesar de que Flor se realizó el hisopado y le dió negativo, debe cumplir con el protocolo y permanecer encerrada por 14 días.