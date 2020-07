Karina Jelinek fue confirmada para el Cantando por un Sueño hace apenas unos días y ya dió mucho de que hablar. La semana pasada asistió a la foto del certamen con Dani La Muerte, el guardaespaldas que protegió a famosos como Madonna y los Rolling Stones, algo que generó polémica. Ayer echó a su pareja del reality Cristian Fontán, debido a que el cantante no llega a su tono y eso la incomoda a la hora de interpretar las canciones.

En El run run del espectáculo, el ciclo televisivo que conduce Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, exhibieron unos mensajes que le envió Karina a su soñador donde le explica por qué tomó esa decisión. “Es una situación incómoda porque me caes súper bien, pero la verdad no me siento segura con la diferencia de tonos de voz”, comenzó la mediática. Y continuó: “Quiero pedir que me pongan a alguien que cante con un tono más similar al mío para yo sentirme más segura”.

En el programa de Crónica TV, Pecoraro reveló que Jelinek ya habría elegido a su nueva pareja, y aseguró que La Flia, la productora del Cantando 2020, se encuentra muy preocupada por cómo actuó la vedette. “Mañana se reúne con Cristian Fontán y con la producción”, afirmó Lío. Ante las acusaciones, la famosa intentó aclarar la situación en Twitter, sin embargo, luego eliminó los posteos.

En uno de los tuits, Karina explicaba que Fontán fue pedido por su manager cuando negoció el contrato con La Flia. No obstante, la diva alegó que no sabe por qué el tomó esa decisión, pero que ella no lo hubiera elegido por la entonación, y convocó a un nuevo participante, Manuel Victoria . Días atrás Cristian expresó en una publicación de Instagram lo agradecido que se sentía por conseguir trabajo durante la pandemia: “Y de repente, cuando el año parecía perdido… Soy bendecido de poder trabajar”.

A una semana del estreno del certamen que comenzará el 27 de julio, la producción deberá tomar una rápida decisión para ver si Jelinek continúa con su pareja actual o le asignan una nueva.”Decidí ver la posibilidad de cantar con otro cantante que tienen en La Flia y ahí tome la decisión de que Manu me hacía sentir más cómoda y segura al cantar. Mi intención no es dejar a nadie afuera, de hecho le pedí a la productora que le asignen otra persona”, concluyó Karina en uno de los tuits que borró.