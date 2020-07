Falta sólo una semana para que comience el Cantando 2020 y ya está casi todo listo. Por lo menos así lo manifestó Laurita Fernández en sus redes sociales. Al ver el lugar, la bailarina, quien conducirá el certamen junto a Ángel De Brito, reveló: “El estudio más lindo que vi en mi vida, quedó soñado”. Sin embargo, aseguró que no la dejaron compartir fotos de la locación para que el público se sorprenda el lunes 27 de julio.

Hace unos días, Laurita posteó el detrás de escena de las fotos y los videos para promocionar el Cantando por un Sueño. Algunos usuarios de las redes acusaron a los conductores y a la producción por no respetar la distancia social, puesto que en algunas tomas se puede observar a Ángel y a la bailarina abrazados. No obstante, los famosos no hicieron ningún comentario al respecto. Muchos también están enojados porque no consideran al certamen algo “esencial”.

La bailarina publicó un video donde relata cómo se sintió al ver el estudio que armó La Flia. “Acabo de ver el estudio y es una bomba, no saben lo que es”. Más tarde, en una nota que realizó Fernández para el programa radial La once diez, confesó: “El estudio impresiona, es espectacular. Estar en una productora así es jugar en primera”.

Acabamos de ver el estudio de #cantando2020 con @AngeldebritoOk …. NO SABEN LO QUE ESSSSSSS!!! — Laura Fernández (@laufer4) July 17, 2020

Asimismo, se lamentó por no poder exhibir la locación. “De verdad tengo muchas ganas de compartirles pero no me dejaron mostrarles las fotos. Quiero hablar pero no puedo. Es maravilloso, así que estamos como muy ansiosos”, concluyó Laurita. Por suerte, falta muy poco para verlo, y los conductores no pueden contener su emoción. Ambos publicaron en sus cuentas de Twitter: “Una semana y arranca el Cantando 2020!!!!!!!”.

La buena relación entre De Brito y Fernández es evidente. “Cuando le dijeron a Ángel que estaban pensando en mí, al toque me escribió y me tiró buena onda. Después me convocaron, así que estoy muy agradecida y contenta de trabajar con él”, expresó la ex jurado del Bailando por un Sueño. Por su parte, el periodista le replicó con el mismo afecto: “A Laurita la conozco desde que entró a Ideas del Sur. Muchas veces fantaseamos entre nosotros con la idea de conducir juntos”.