Desde que comenzó la cuarentena se especula sobre la relación que existe entre Lizardo Ponce y Santi Maratea. Durante su participación en el ciclo televisivo Pampita Online, lo interrogaron para que confiese si realmente ocurre algo entre los influencers o no. Ante la pregunta de si se enganchó un poco, el periodista reveló que sí: “Me enganché, no se si en lo sexual o en lo amoroso”.

El debate comenzó cuando Paula Galloni le consultó: “¿Qué hay entre ustedes? ¿Hay algo romántico o es sólo una amistad?”. La pregunta incomodó un poco a Lizardo, quien al principio hizo un chiste con que le había dejado de funcionar el audio, pero luego replicó: “Prácticamente lo conocí en vivo y la verdad es que hubo una conexión muy linda. Él me hizo reflexionar en muchas cosas, y me hizo muy bien conocerlo en este momento también. Hoy es un amigo y lo que pase después no se”.

Vale recordar que Maratea también reveló sus sentimientos hacia Ponce en un video. “Me sentí seducido y muy acompañado en un momento por él. Creo que Lizardo tiene mucho sentido en mi vida ahora. No me parece una casualidad. Entonces, para mí, es alguien que está lleno de significados”, manifestó el conductor del programa radial de Vorterix, Generación Perdida.

Pampita Ardohain le explicó que lo vive como una telenovela y que “todos queremos saber el final ahora”. La conductora aprovechó el móvil de Lizardo y en un tono provocativo aseguró: “Pero había una tensión sexual también…”. El influencer la interrumpió, y un poco vergonzoso concluyó entre risas: “Eso lo dijiste vos querida. Sí, que se yo, se da. Yo también estoy en cuarentena solo y me ponen a Maratea en frente”.

Ponce se está preparando para el Cantando por un Sueño, el cual comienza el 27 de julio. No obstante, este fin de semana hizo un vivo en Instagram con Tini Stoessel, donde cantó y su amiga no pudo disimular el disgusto. “¿Vos lo hacés a propósito o estás dando tu mejor esfuerzo?”, lo interrogó la ex Violetta al escucharlo interpretar una de sus canciones. Por suerte al final le dió el visto bueno, habrá que esperar a verlo en el certamen.