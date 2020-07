En los últimos años, María Eugenia Ritó ha hecho aparaciones muy fugaces en los medios de comunicación, pero sin dudas esos momentos dejan a todos con la boca abierta ya que no duda en despertar más de una polémica. Esta vez fue contra Pampita. La bailarina y vedette argentina tuvo una conversación con Marcelo Polino en su programa radial, Polino Auténtico y hablo de su presente laboral y de la necesidad de trabajar como panelista, pero hay una persona con quien sin dudas no trabajaría.

“Pampita Online. No la soporto, no me la fumo ni a palos. Es una chica muy linda pero se comió un personaje terrible” comentó Eugenia, que además señaló que Carolina Ardohain reniega de sus orígenes. Sobre sus deseos de volver a trabajar en los medios primero aseguró que desea sentirse bien “Me quiero sentir plena conmigo misma” expresó la rubia, ya que recordemos que desde hace algún tiempo, la vedette se encuentra realizando un tratamiento de rehabilitación por el consumo de drogas que tanto daño le causó.

Respecto a los lugares donde si le gustaría trabajar y poder hacer su gran regreso, Ritó nominó a Intrusos y Los Ángeles de la Mañana. “Soy bastante obsesiva, lo que haga me gusta hacerlo bien. Me considero una artista porque le doy respeto al espectáculo, no me expuse cuando estuve mal.” comentó la bailarina. “Yo quiero laburar. Uno nunca puede escupir para el cielo. Yo no tuve nada de chica, después tuve todo.” sentenció. Y para terminar el tema en relación a Pampita dijo que el productor de su programa la ha llamado en reiteradas oportunidades pero que ella no aceptaría trabajar con la modelo.

Sin embargo esta no fue la única polémica que causó Ritó durante su conversación con el jurado del Bailando, ya que también aprovechó el momento para hablar de su ex amiga Jésica Cirio. “Ella se hizo conocida por mí. Por haber estado conmigo y con mi marido. Ahora se hacen todas las señoras. Jésica Cirio estuvo conmigo y con mi marido y ahora no me atiende el teléfono.” disparó picante. Además contó que le mando mensajes para felicitarla por el nacimiento de su hija Chloe y luego para pedirle ayuda pero en ningun momento la mujer de Martín Insaurralde le contestó.

“Una vez me respondió y después nunca más. Me parece que se portó mal porque se olvida de quién es, de dónde vino y las cosas que hizo. Todo el mundo sabe perfectamente quién es Jésica Cirio.” cerró indignada María Eugenia Ritó ante la actitud de su vieja amiga. Respecto a sus declaraciones en el programa de Polino, Belén Francese se sumó a comentar y por medio de la red social Twitter compartió un divertido mensaje que generó muchos comentarios: “Aviso importante: Eugenia Ritó, ¡si no atiendo es de colgada!”