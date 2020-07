En el día de hoy, Catamarca dio por finalizada la Fase 1 del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Luego de que la provincia registrara sus primeros casos de Coronavirus, el gobierno provincial y las autoridades del Comité Operativo de Emergencias (COE) tomaron la decisión de volver marcha atrás con respecto a las flexibilizaciones que habían adoptado, tras más de 100 días de cuarentena sin haber registrado casos positivos.

Tras el reclamo de comerciantes y trabajadores gastronómicos que debieron cerrar nuevamente sus puertas, y luego de haber registrado los primeros 8 pacientes recuperados de Coronavirus, el Gobernador Raúl Jalil determinó que la provincia podrá volver a la “normalidad” establecida antes de haber registrado sus primeros casos positivos hace más de 14 días.

No obstante, desde ayer se han empezado a registrar los primeros siniestros viales por conductores alcoholizados. Lo cual deja ver no sólo que la fuerza de seguridad escasea, o hace caso omiso a algunas situaciones. Sino que la tan preciada responsabilidad social de la gente, a la que apelan desde el gobierno, no estaría siendo suficiente para que respeten normas básicas. Ni hablar del Distanciamiento Social.

A pesar de haber regresado a Fase 1, Catamarca contaba con habilitaciones que en la “original” Fase 1 no estaban habilitadas. Con lo cual se generan muchas dudas, no sólo con respecto a qué actividades abrirán sus puertas a partir de hoy, sino también con respecto a saber en qué fase de la cuarentena se encuentra la provincia y hasta qué instancias se tendrán que mantener estos protocolos.

Con respecto a esto, el Ministro de Seguridad y vocero del COE, Hernán Martel, dijo que: “Si tenemos que poner un nombre a esta fase sería la fase de responsabilidad social. Estamos hace más de cuatro meses conviviendo con esta pandemia escuchando qué debemos hacer y qué no debemos hacer”. Además añadió que desde el Estado ya se trabajó fuertemente desde el inicio generando controles y protocolos.

Finalmente, el funcionario apeló a la responsabilidad de los catamarqueños y catamarqueñas para cuidarse del Coronavirus y dijo que: “En una provincia donde vive 400 mil habitantes por ahí los controles son muy difíciles de llevarlos adelante si es que no existe la colaboración y la responsabilidad de toda la sociedad para convivir con este virus”.