Se especuló mucho sobre la convocatoria de Nacha Guevara para formar parte del jurado del Cantando por un Sueño, y finalmente es oficial. La actriz juzgará a los participantes junto a Karina La Princesita, Pepe Cibrián y Moria Casán. Asimismo, en este mismo orden se sentarán, puesto a que Nacha pidió como condición ser la primera en dar la devolución.

En una entrevista con Catalina Dlugi, para el programa radial La Once Diez, Guevara confesó que su única exigencia para participar del certamen fue ocupar la primer silla del jurado. “Pedí ser la primera en dar la devolución porque así estoy conectada con lo que acaba de suceder, lo que la hace más fresca. Cuando habla uno, o dos, o tres, y son muy verborrágicos, te va como distrayendo de lo que querías decir”, aseguró la actriz.

A su vez, esta última semana se especuló mucho sobre que Nacha no quería sentarse al lado de Pepe Cibrián. Es más, Moria Casán se sumó y lo justificó alegando que seguramente era por “el olor a humedad que produce el productor al vestir tanta ropa”. Sin embargo, Guevara afirmó que eso no ocurrió: “Yo no pedí no sentarme al lado de Pepe, jamás tuve ningún problema con él”.

[Entrevista] @nachaguevara : “Lo que pedí es ser la primera en dar la devolución porque así estoy más fresca y atenta a lo que acaba de suceder”#AgarrateCatalina con @CatalinaDlugi pic.twitter.com/FncBTaq1mG — La Once Diez (@Laoncediez) July 18, 2020

Con respecto a salir por primera vez de su casa luego de respetar a rajatabla la cuarentena por ser paciente de riesgo, Guevara expresó que: “Es un shock volver a salir”. Y continuó: “Por más que a mi me gusta estar en mi casa y estar sola, tuve mis días malos, pero no puedo quejarme porque no la he pasado mal. Así que volver al mundo es un cambio grande y muy de repente. Como también fue de repente que nos tuvimos que encerrar”.

La actriz declaró que: “No miré mucho la lista de participantes porque quiero llegar con la cabeza fresca y sin prejuicios”. Al mismo tiempo, Nacha recordó sus épocas como jurado del Bailando por un Sueño, y reflexionó: “Ya fui una vez primera en las devoluciones y me gustó más”. En cuanto a los nuevos conductores del Cantando, Ángel De Brito y Laurita Fernández, expresó que “tendrán que esforzarse mucho para estar a la altura de Tinelli”, y concluyó: Me gustan pero lo voy a extrañar a Marcelo”.