Moria Casán se destaca por manifestar y expresar todo lo que siente en los medios de comunicación y en las redes sociales. Hace poco había dicho que si volviera a realizar el ciclo televisivo “A la cama con Moria”, invitaría al actual ministro de Economía, Martín Guzmán. Sin embargo, parece que durante la conferencia que dió el presidente el viernes, a La One la atrajo Horacio Rodríguez Larreta, el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

La diva hizo uso de su cuenta de Twitter para expresar lo que sientió por el miembro del PRO al verlo por televisión. “El nuevo sex simbol de la política #RodríguezLarreta. En cuarentena XXXL le creció pelo y barba y le queda brutal, le quitó aspecto de extraterrestre y está súper #ToqueFashionStyle. Ahora que mantenga el style abriendo las peluquerías #Jiuma #Humor #Par_favaaaar”, confesó Moria, con la sinceridad que la caracteriza.

Al parecer, la ex conductora de Incorrectas no es la única que piensa así. Muchos usuarios de la red social del pajarito replicaron su posteo, haciendole saber que no está equivocada. “Su barba me llevó a muchas fantasías”, escribió @Melita50422814, y @Karina_house agregó: “Ayer pensé lo mismo, genia!!”. Por ahora Casán no recibió ninguna respuesta de Larreta, y seguramente no la recibirá nunca.

La One hizo una participación en Quedate en casa, el programa que conducen Luis Bremer y Tatiana Shapiro, donde reveló por qué llevaría al ministro de Economía a su cama televisiva. “Me gustaría conocerlo a Martín Guzmán. Es como un muñequito, no sé si es un ser humano. Tiene cara como de estar paniqueado. Le preguntaría si usa condones y si hay manera de ‘condonear’ nuestra deuda externa”, declaró Moria.

En el último mes Casán dió mucho de que hablar. Desde que se sumó al Cantando por un Sueño criticó a participantes, miembros del jurado y a uno de los conductores, y provocó la renuncia de Georgina Barbarossa. Asimismo, confesó que le gustaría llevar a cabo una competencia para elegir a la Drug Queen Argentina, por la TV Pública, y pidió que Dyhzy, el hijo del presidente, participe como jurado.