Luego de días lejos de las redes sociales y un polémico regreso con unas fotos que causaron revuelvo, Jimena Barón ha sido tema de discusión en todos los ámbitos. Sergio Verón, el profesional fitness de Cuestión de Peso, se sumó a la polémica en torno a las fotos de la cantante y tuvo fuertes declaraciones respecto al mensaje que está transmitiendo por medio de sus publicaciones. “Es una piba inteligente, pero esto lo hace para llamar la atención. Es un poquito peligroso el mensaje” comenzó diciendo en diálogo con el programa radial Por si las Moscas.

“Ella vive de su cuerpo, puede hacer mucho dinero con su cuerpo, es un cuerpo que llama la atención y ella hace uso de eso. Es un cuerpo extremadamente magro, eso lo logras con una alimentación más que milimétricamente medida, no solo con ejercicio” continuó explicando ante los constantes mensajes de Jimena hacia sus fans cuando les cuenta que come de todo y que su cambio se debe al ejercicio que realiza todos los días y al que le dedica varias horas.

“Es una chica hermosa, pero el común de las mujeres de su edad no tiene esa figura, porque implica que vos trabajes para eso porque vivís de eso” sentenció diciendo en su entrevista. No es la primera vez que Jimena Barón queda en el ojo de la tormenta con cuestiones que tienen que ver con su cuerpo y su alimentación. Esta oportunidad muchos de sus seguidores le soltaron la mano y se mostraron preocupados por el estado actual de la artista, que se ausentó por varios días de las redes sociales y ante esta polémica publicación que realizó no ha vuelto a aparecer hasta ahora en el mundo virtual.

Ante las críticas de Sergio, algunos famosos salieron a defender a la mamá de Morrison, como fue el caso de Cinthia Fernández. “El que quiere llamar la atención es el doctor” comentó la panelista de El Show del Problema por medio de sus redes cuando leyó las declaraciones de Verón. “Parece que tienen mala memoria: fue una de las primeras en mostrar sus celulitis” recordó Cinthia los internautas junto a una foto de la cantante que publicó hace mucho tiempo junto a un mensaje motivador para sus seguidores sobre la aceptación de nuestros cuerpos.

“Miren que cuando la tengo que criticar la critico, pero estupi… no. Me parece que el que quiere llamar la atención es el doctor “, disparó la ex de Martín Baclini. Otra de las famosas que salió a apoyar a Jimena fue Yanina Latorre, que por medio de sus historias de Instagram arremetió contra los heaters de las redes sociales, sobre todo contra las mujeres que se esconden detrás de un celular o una computadora para poder criticar la vida de otra. “Jimena es una mina tan real como cualquiera” escribió en su momento la angelita ante los ataques.