Agustina Agazzani comenzó el año de novia con Martín Baclini, el ex de Cinthia Fernández, y desde ese momento no dejó de estar en el medio de la polémica, por más que ella no quiera. La modelo fue convocada para participar en el Bailando por un Sueño junto a su ex pareja, pero al poco tiempo renunció porque no la estaba pasando bien. Sin embargo, ahora tiene una nueva oportunidad en el Cantando 2020. A días del estreno, la famosa reveló que sufrió estar en la disputa entre el empresario y la mediática.

Al terminar las fotos para el certamen, Agazzani le dió una nota a Los ángeles de la mañana donde aprovecharon para preguntarle sobre todo. “Me encanta trabajar en la tele y en el modelaje, pero si tengo que pasarla mal haciendo lo que más me gusta prefiero hacerme a un lado. Por eso en ese momento me bajé del Bailando. Además estaba metida en un lío que no era el mío”, le confesó la modelo a Maite Peñoñori en el móvil.

En el tiempo que Agustina estuvo con Baclini, no hacía mucho que él había terminado su relación con Cinthia. Y asimismo, Fernández aún era panelista de LAM por lo que utilizaba cada oportunidad que tenía para armar una polémica en torno a su ex. A Agazzani esto no le gustó nada y lo manifestó: “Yo simplemente conocí a alguien que venía con una historia detrás, y esa historia generó un poco de conflicto y preferí hacerme a un lado”.

“La pasé muy mal en ese momento. Yo no tenía ningún conflicto con Cinthia pero ella lo generaba”, continuó Agustina. La actual panelista del Show del problema, sigue provocando a la modelo. Al enterarse de que iba a participar del Cantando, Fernández declaró irónicamente: “Pobrecita, la dejamos sin Bailando, está bueno que tenga esta oportunidad”.

Acerca de los rumores sobre que Baclini habría bloqueado a Agustina, y la misma Cinthia lo avaló, la modelo aclaró: “No terminamos en malos términos ni estamos bloqueados en redes. Terminé con él porque no me gustaba estar en el medio de un conflicto”. La famosa cantará junto a Facu Mazzei en el certamen, y confesó que le tiene miedo a todos los miembros del jurado.