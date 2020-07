Ante la estabilización de la curva, el gobierno provincial decidió volver a la etapa de distanciamiento social. Todos los municipios catamarqueños adhirieron al decreto, pero de diversas maneras. En la localidad de La Puerta, se habilitará el turismo interno, pero no se permitirá que las personas se queden en la ciudad, ya que no están abiertos los alojamientos. Por su parte, el Comité de Operaciones de Emergencia local aclaró que los proovedores y preventistas no podrán ingresar.

A nivel mundial, el turismo fue uno de los rubros más afectados por la pandemia del coronavirus. Catamarca fue una de las primeras provincias en que esta actividad se habilitó en el mes de mayo, gracias a la nula cantidad de contagios en el territorio. El pasado 3 de julio, y con la aparición del primer paciente, el Ejecutivo decidió volver a la fase 1 y todos los viajes se cancelaron. A partir de este lunes, en algunas localidades, se permitirá el ingreso de personas de otras localidades.

En este contexto, el COE de La Puerta permitirá el ingreso de “todas aquellas personas que cuenten con domicilio en la provincia de Catamarca, posean o no vivienda en las localidades de la jurisdicción”. Para esto, los turistas deberán dar aviso al Comité, enviando un mensaje de texto o Whatsapp al 3834-030722 en el horario de 8 a 13 y de 15 a 19. Se fijó el horario de ingreso de 8 a 21, y no se podrá permanecer en el distrito, ya que no está habilitado el alquiler de hospedajes.

Las otras medidas de La Puerta

El horario estipulado para la apertura y cierre de los comercios, será de 8 a 22 hs, con las debidas medidas de prevención. Los locales comerciales deberán delimitar con cinta o cualquier elemento que permita establecer un metro de distancia entre el mostrador y el cliente. En La Puerta se habilitarán las actividades tales como: caminatas, ciclismo, fútbol máximo 10 personas en el horario de 8 a 20. A su vez, el Comité de Operaciones de Emergencia autorizó la venta y/o expendio de bebidas alcohólicas al público en general.

El COE de La Puerta decidió prohibir el ingreso de preventistas, proveedores y vendedores ambulantes a la jurisdicción municipal. Los mismos solo podrán llegar hasta el puesto de control y de allí se podrá retirar la mercadería previa desinfección. El matadero municipal estará habilitado los lunes, miércoles y viernes para el faenado. Habrá libre circulación, pudiendo viajar el grupo familiar solo de ser necesario, en el horario establecido de 8 a 21 hs. La Ruta 16 seguirá cerrada.