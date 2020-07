La modelo Pampita Ardohain ha protagonizado varios momentos extraños en sus redes sociales y ella adjudica estas llamativas publicaciones a un hackeo en sus cuentas personales. El primero de estos supuestos ataques se conoció durante la pelea de la modelo con la panelista de LAM, Mariana Brey. Mediante la cuenta oficial de Carolina en Twitter, la angelita fue amenazada por Ardohain. ” No te metas conmigo que se lo que le hiciste a tu hijo” decía el mensaje de @pampitaoficial en la red del pajarito.

Mariana se sintió amenazada por la conductora de Pampita Online y expresó que llevaría a la justicia a Pampita por estas acusaciones en su contra. En ese momento, la modelo comentó que se trataba de un hackeo ya que ella no tenía batería en su celular desde el día anterior. Recientemente, los hackers atacaron su cuenta de Facebook y la utilizaron para compartir una serie de raros videos relacionados con tutoriales. ¿Qué interés tienen los individuos que realizan este tipo de delitos en las cuenta de Ardohain?

Las panelistas de Ángel de Brito creen que esto es una farsa y en realidad la modelo lo utiliza como estrategia legal para no enfrentarse en la justicia con su compañera de trabajo. Sobre esto, el conductor del Cantando 2020 le consultó a la esposa de Roberto García Moritán que mediante el móvil de Los Ángeles de la Mañana dijo: “Me han hackeado muchas veces, no se cómo lo hacen porque cambio las contraseñas todo el tiempo. La gente que trabaja conmigo ya está trabajando en eso y lo van a solucionar.”

“Me han hackeado todo: mail, teléfono, Instagram, Facebook, Twitter, todo. No tengo miedo porque no tengo nada que ocultar, así que estoy tranquila. Ya hicimos el pedido en las oficinas de Facebook, se redacta un comunicado en inglés, donde ponés pruebas, que sos el dueño de la cuenta y luego hay que esperar. Tarda como un mes, ya estoy acostumbrada” continuó diciendo la ex de Benjamín Vicuña. “No soy muy buena con la tecnología, pero igual manejo mi Instagram con la ayuda de alguien. Me gusta estar en contacto con la gente, leer sus mensajes. A las fotos las saco yo con el teléfono” sentenció.

En el momento en que fue consultada por de Brito sobre el posteo de Twitter en contra de Mariana Brey la modelo comentó: “No tengo idea quien puedo haber sido.” Gustavo Talavan, perito infromático se refirió al tema en el programa de la mañana de Canal Trece y explicó: “No es fácil hackear una cuenta de Facebook, ya que hay medidas de verificación que ante los cambios solicitados verifican justamente que sea el titular el que los hace. Recuperar una red social tarda entre 48 y 72 horas” dando a entender en este sentido, que Pampita recuperó muy rápido su cuenta de Twitter en el supuesto primer hackeo.