Un hecho insólito se registró en Recreo con relación al Covid-19. Un vecino que tiene una empresa de desinfección decidió colaborar poniendo la máquina y todos los insumos de su bolsillo pero esta mañana el intendente Luis Polti (Frente de Todos) lo insultó y le mandó la policía. “Yo andaba con mi hija. Polti cruzó la camioneta detrás de mi auto y me insultaba, qué m… haces.. hdp… por qué no te vas a la m… ya te hago sacar para la m… hdmp.. nadie te autorizó”, comentó el vecino.

El hombre que maltrató el jefe comunal recreíno se llama David Zerdán. Ese vecino tiene una empresa que denominó “Control de Plagas Recreo”. Una o dos veces por semana David se ponía en la tarea de tirar lavandina o hipoclorito de sodio en la vía pública a título de colaboración sin pedirle un centavo al municipio ni a la Provincia pero esta mañana la buena acción de Zerdán tuvo una sorpresa desagradable por parte de la principal autoridad del pueblo.

“Tiraba hipoclorito de sodio con agua en la zona céntrica, sobre todo en la vereda y comercios. Paré a cargar agua en la Plaza de Recreo para poner en funcionamiento la máquina, estaba con toda la indumentaria que exigen en este tipo de trabajo y siento que alguien frena. Era el intendente Polti. Me pregunta quién m… y otras palabras irreproducibles, me insultó de arriba abajo, no le di importancia al atropello pero Polti ya había llamado a la policía”, comentó.

El vecino habló con el Jefe de la Comisaría y sin duda se entendieron rápidamente porque el planteo y la molestia era del intendente Polti, no del Comisario Pedro Aragón, así que Zerdán decidió retirarse sin mayores argumentos para no causarle más aflicciones a la policía que demasiado tiene con esta pandemia cubriendo todos los frentes como para tener que lidiar también con los celos y el egocentrismo del jefe comunal de Recreo.

Dónde van a morir las buenas intenciones. Se diría que ya nada queda sin politizarse o fuera del alcance de la politiquería, los políticos pierden el contacto con los vecinos porque entienden que la gente les firmó un cheque en blanco en la última elección, de hecho la mayoría de los intendentes se creen dueños del pueblo y se comportan como patrón de estancia. La pandemia da para todo pero también es cierto que ninguna pandemia duró 100 años.