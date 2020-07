Los roces entre los gremios y el Ministerio de Educación no cesan. Y es que la Intersindical docente dio a conocer al ministerio de Educación que no reiniciará el dialogo si no es en el marco de una reunión paritaria y no volverán a las aulas sin las condiciones mínimas de salud. El secretario general de SUTECa, Juan Godoy dijo que la Intersindical Docente no asistirá este martes a la reunión convocada por el ministro, si no se dan las condiciones enunciadas.

La mencionada nota dice: “Ponemos en su conocimiento que la Intersindical rechaza la intromisión de otros actores externos que pretendan innovar en el acta acuerdo de convocatoria a paritarias que fue firmada entre el Gobernador y los Ministerio de Gobierno y Educación junto a la Intersindical Docente. Reiteramos el pedido de apego a la legalidad, ya que es el ámbito legal en el que deben darse las discusiones entre la patronal y nuestros representados, toda vez que esto surge de un orden nacional y que deben replicarse en idéntica sintonía en las jurisdicciones provinciales”.

Y es que en este momento se pone en discusión el conflicto entre salud y educación. Los cuales, de por sí, deberían ser complementarios. Desde el Ministerio han brindado más dudas que certezas de cómo será el retorno a clases, cuando la gran mayoría de las escuelas se ven imposibilitadas para cumplir los protocolos. Sumado a esto, es preocupante el aumento de desigualdad existente con las clases virtuales, ya que 2 de cada 5 alumnos de primaria no tiene conexión a internet en su casa.

En este contexto, el intendente peronista Elpidio Guaráz realizó una polémica publicación en sus redes sociales diciendo que: “Volver a clase en un momento más crítico de la pandemia puede ser un error. Dije y sostengo que el año está perdido. La educación es cultura, inclusión. De la forma que lo quieren hacer sería muy injusto y estaríamos ante un hecho de exclusión. ¿Por qué unos si y otros no?”

El Ministerio de Educación afirmó que los primeros días de agosto van a realizar Asambleas docentes para cubrir cargos en todos los Niveles Educativos, y se están viendo las condiciones en que se realizarán estas asambleas. Los gremialistas, en contraposición, alertaron que teniendo en cuenta el tiempo que pasó desde que se inició la cuarentena obligatoria (el pasado marzo), es preocupante que aún no se haya establecido ni ideado un protocolo para dar una solución a esta problemática. Ni ninguna a nivel educacional.

Por lo cual, el inconveniente no solamente es sanitario, sino que es mucho más profundo. La falencia institucional y el atropello de volver a clases pueden generar un gran riesgo por el incremento de casos positivos por coronavirus. Pero además, si no se permite un mejor (y mayor) acceso a la educación de manera virtual, verdaderamente los chicos tendrán un “año perdido” ¿Realmente las escuelas pueden estar preparadas para abrir sus puertas? O mejor dicho, ¿los alumnos tienen todas las herramientas para poder aprender tranquilamente en sus casas?