Mucho se viene hablando del proyecto de reforma judicial que se aprobó en tiempo récord hace casi una semana en Catamarca. El mismo consiste en agregar dos miembros más a la Corte y eliminar el Consejo de la Magistratura. Si bien la oposición compuesta por la UCR de la Cámara de Diputados decidió no bajar al recinto aquél día, el oficialismo contaba con una mayoría suficiente para aprobar el proyecto.

No obstante, no faltaron legisladores opositores que salieron a decir que iniciarán acciones legales por el carácter inconstitucional de dicho proyecto. Otros además dijeron que buscaran vetarlo. Sin embargo, hasta ahora desde el oficialismo no sólo no demostraron voluntad política de generar un consenso, sino que además no piensan dar un paso atrás con respecto al proyecto que también fue aprobado por la Cámara de Senadores.

El Ministro de Gobierno de la Provincia, Jorge Moreno, se manifestó con respecto a las declaraciones emitidas por diferentes legisladores del radicalismo catamarqueño. El funcionario manifestó que la eliminación del Consejo de la Magistratura y la incorporación de dos miembros más a la Corte “son dos temas que se ha venido hablando de distintas formas y debatiéndose desde hace mucho tiempo”.

Con respecto a la velocidad con la que se trató el proyecto, ya que en tan sólo 48 horas fue aprobado por la Cámara de Diputados y Senadores, Moreno manifestó que: “El trámite podrá cuestionar en el tiempo y demás, pero de que se iba a dar y que el oficialismo tenía el número suficiente para aprobarlo es una realidad. Discutir lo demás es innecesario”.

Haciendo alusión al pedido de veto por parte de la oposición, el Ministro de Gobierno dijo que no le encontraba sentido ya que “tiene que haber un marco de racionalidad”. Finalmente, con respecto a la inconstitucionalidad planteada también por la oposición dijo que: “Lo que ha sucedido no es nada ilegal y mucho menos ilegítimo, así que no sé cuál es la causa para vetarlo si son temas que nosotros lo veníamos planteando”.