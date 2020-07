Flor Vigna y Nico Occhiato mantuvieron una relación durante más de tres años. Luego de varios idas y vueltas decidieron separarse definitivamente, sin embargo, el amor nunca dejó de estar. En el Bailando 2019, donde ambos participaron en diferentes parejas, la ruptura era aún reciente y parecía haber cierta tensión entre ellos. No obstante, cualquier rencor que hayan tenido despareció porque la actriz se pasea por los programas hablando maravillas de su ex: “A nico lo voy a querer siempre”.

La bailarina participó como invitada en Cortá por Lozano, el ciclo televisivo que conduce Vero Lozano por las tardes, y no dejó ninguna pregunta sin responder. Ante la pregunta del panelista Nicolás Peralta, Flor reflexionó con total sinceridad: “Es más fácil verlo desde afuera y decir ‘¿pero por qué no están juntos si se aman?’. Y la verdad es que en este momento es muy diferente lo que queremos. La charla con Nico fue ‘che loco te quiero hacer bien pero también me quiero hacer bien a mi’”.

Durante su paso por el Bailando por un Sueño, Vigna comenzó a salir con su coreógrafo en el certamen, Mati Napp. Sin embargo, la relación duró muy poco y la actriz confesó que “en ese momento necesitaba estar sola y tener tiempo para ella”, debido a que recién había salido de una pareja. “Realmente, a Nico lo voy a querer siempre, pero tengo que quererme a mí también y entender que por ahí yo quiero otra cosa diferente a la que quiere él”, continuó Flor con su relato.

¡HOY DIVÁN BOMBA EN #CortaPorLozano! 🔥 Se anima a la terapia con @verolozanovl: ¡@flor_vigna! 🙌 ¿Cómo está pasando sus días en cuarentena? Mirá la entrevista en vivo por: https://t.co/U03j9GS5By 😮 pic.twitter.com/Pcm31WAmOJ — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) July 20, 2020

“¿Da para mandarle un mensaje por el día del amigo?”, la interrogó la conductora. A lo que enseguida Flor, entre risas, se lo negó rotundamente: “¡No! Eso ya sería un montón, falta todavía para eso”. Durante el diván virtual de Vero, aprovecharon para preguntarle sobre lo que ocurrió con Andy Kusnetzoff, quien dió positivo en el test de Covid 19. La bailarina asistió a Podemos Hablar días antes de que se sepa la noticia, sin embargo, se realizó el hisopado y el resultado le dió negativo.

“Tanto la producción como Andy fueron re prolijos, se comunicaron ambos conmigo. Y también cumplieron con el protocolo a rajatabla. Cuando me avisaron lo de Andy de alguna forma estaba tranquila porque sabía que tuvimos los cuidados, después me agarró un poco de miedo. Pero entendí que hay que cuidarnos pero no entrar en pánico”, expresó Vigna, y remarcó lo del buen cumplimiento del protocolo que otros famosos que asistieron al programa también hicieron.