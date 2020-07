Este fin de semana, Gianinna Maradona subió una curiosa foto justo en el momento en que su papá Diego Maradona, compartió en sus redes la foto de él con Jana y Diego Fernando, dos de sus hijos. Si bien la ex del Kun tuvo un hermoso comentario para su papá en esa publicación, muchos especulan con que su posteo fuera en respuesta al astro del fútbol argentino. “Cuando la tormenta pase, será el sol el que nos saque. Ahijado y madrina. BEN y DAL. TETI y TITI. Mi hijo y mi hermana. LOS AMO.” expresó la joven.

En la fotografía podemos ver a su hijo, Benjamín Agüero tirado sobre su tía Dalma Maradona mientras le da un abrazo y un beso. No es la primera vez que la hija de Claudia Villafañe le dedica emotivas palabras a su hermana y su hijo, a quienes en más de una oportunidad ha definido como las personas más importantes de su vida. Por su parte, Dalma respondió el tierno mensaje y le dejó toda una declaración de amor a su sobrino. “Lo mejor que me pasó es ser su madrina. Esos bracitos abrazadores. El ser más mágico del mundo. Tan sensible, tan amoroso y tan luminoso. NADIE TE VA A APAGAR NUNCA. Es una fiesta compartir la vida con vos Ben. Lo pongo acá porque si le llego a firmar su IG así me bloquea. Te amo Bencho.” Sentenció Dalma.

Desde hace un par de semanas la familia Maradona se encuentra en el ojo de la tormenta debido a los polémicos videos que se viralizaron de su papá en el mundo de Internet. Y la pelea entre Dalma, Gianinna y su papá comenzó a ser el foco de todo cuando, Maradona, le dio a Amazon Prime Video para poder difundir la serie de su vida, una lista con polémicos puntos que hablan sobre su ex pareja Claudia Villafañe y la dejan en un papel de villana dentro de la vida del entrenador de Gimnasia.

Debido a esto, sus hijas Dalma y Gianinna salieron a defender a su madre, que le inició acciones legales a su ex por los dichos de su persona. La postal de Dalma y Benjamín tuvo más de 20 mil me gusta en las redes y más de 100 comentarios por parte de los seguidores del clan Maradona que les dejaron muchísimos corazones resaltando todo el amor que se tienen como familia. Luego, Gianinna publicó otra foto de su hijo, pero esta vez junto a ella donde se los ve apoyados a unas letra gigantes que dicen: amor.

Esta imagen también arrasó en Instagram con más de 10 mil likes y unos 200 comentarios. “Hermosos”, “Inseparables”, “El amor puede más que todo”, “Que lindos”, “Bellos” fueron algunos de los comentarios que recibieron en esta segunda imagen. Si bien algunos especulan con una supuesta provocación hacia Diego, otros rumores indican que a pesar de todos los problemas, Gianinna ya se habría comunicado con su papá para recomponer la relación. Por el momento, la única que sigue manteniendo el silencio sobre su vínculo actual con el ex futbolísta es su hija Dalma.