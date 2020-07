Aries y Tauro

El horóscopo indica que a Aries le espera un día de muchas tensiones en el ámbito familiar. No te alteres e intenta solucionar los problemas rápidamente. Conocerás a alguien en el plano laboral que se interesará por lo que realices y te dará su apoyo en lo que le solicites. Mientras que en Tauro, podrás poner en marcha tus planes, tendrás la energía para hacer ahora lo que te propongas. Tienes que intentarlo todo, sin miedo a fracasar.

Géminis y Cáncer

Para Géminis, todo lo económico y lo comercial estará ahora activado. Pero no verás los frutos económicos hasta dentro de un tiempo. Buena época para replantear tus objetivos. Analiza tu situación y encara el presente. Mientras que para Cáncer, no debes derrochar el dinero, lo necesitarás en breve para invertirlo en cuestiones necesarias. Alguien te hará una propuesta sumamente interesante.

Leo y Virgo

Para Leo, es aconsejable pedir comida en algún lugar que realmente te guste y organiza una cena virtual con tu pareja, o esa persona especial que tanto te gusta. En el último período has estado distante. No descuides tu trabajo. Préstale más interés para evitar reclamos. Mientras que a Virgo le seguirán preocupando los asuntos afectivos ya que aún no se ve claro el camino a tomar. Piensa las cosas con calma.

Libra y Escorpio

En lo que respecta a Libra, estarás necesitando afectos y cariño, pero es recomendable que vayas de a poco y evitarás posibles equivocaciones. En el plano laboral, presta más atención a los detalles ya que son ellos lo que te brindarán estabilidad en tu trabajo. Mientras que Escorpio, se acerca un período en donde sumamente inestable, ten en cuenta que a todos les sucede. Tómalo con calma y soluciónalo de inmediato.

Sagitario y Capricornio

Con respecto a Sagitario, todo lo que digas y lo que hagas tendrá una fuerte influencia en tu entorno, tanto para bien como para mal. Piensa bien antes de hablar. Mientras que para Capricornio, es posible que rus planes económicos se retrasen, así que tendrás que practicar la paciencia si no quieres desesperarte. Tienes que ser lo más objetivo posible respecto a tu salud. Cuídate y evita las imprudencias.

Acuario y Piscis

Para Acuario, será importante comenzar un nuevo ciclo profesional y en tus relaciones sociales, que pueden llegar a ser muy importantes. Podrás dejar, finalmente, esos hábitos dañinos que siempre has querido abandonar y no sabías cómo hacer para lograrlo. Mientras que para Piscis, tus asuntos económicos estarán en un excelente momento, sobre todo aquellos que te relacionan con otras personas.