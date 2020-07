Recreo no deja de sorprender. El intendente es Luis Polti, personaje de innumerables escándalos. Hoy durante la entrega de una casa que hizo la comuna, se largó a llorar porque dice que lo tratan de “burro”. Un hecho que debería haber sido una situación de alegría y felicidad termina siendo eclipsado por la paranoia del jefe comunal que antes de entregar el módulo habitacional ya había insultado a un vecino que colaboraba gratuitamente con la desinfección por el Covid-19.

La propietaria de la nueva vivienda es Romina Cezar y todo iba bien hasta que Polti decidió dirigir unas palabras a la prensa que se encontraba cubriendo tan feliz acontecimiento cuando casi al final de la nota dijo con lágrimas en los ojos que algunos vecinos lo ofenden con calificativos que tiene para con su gestión. No sorprende, desde que asumió Polti tuvo reclamos y cruces que terminaron en la Comisaría o en Fiscalía.

Durante el acto de entrega Polti dijo “Hay muchas cuadrillas destinadas a la construcción de módulos habitacionales, como también hay vecinos que se les entregó el material y ellos están avanzando en sus viviendas. Yo solo les pido paciencia, porque vamos a llegar a donde esté la necesidad. Estamos cumpliendo con todos aquellos contribuyentes que pedían una ciudad más limpia, por eso mejoramos fuertemente la recolección de residuos en Recreo y el interior”.

Pero, al final se quebró: “Me enorgullezco de todos los que me rodean, varones, mujeres, pero todos los días nos dicen algo, nos ofenden de alguna forma, nos tratan de burros, de inútiles, de locos. No somos ni locos, ni burros, ni inútiles. Hemos venido a dar lo que verdaderamente necesitamos. A dar responsabilidades y a cumplir con todo lo que hemos prometido”, dijo Polti sin poder disimular las lágrimas que caían de su rostro y con la voz entrecortada.

Luis Polti, llegó de la mano de Raúl Jalil y ya tuvo varios episodios con ribetes escandalosos. Fue grabado mientras maltrataba a una enfermera porque le pidió barbijos e insumos para el personal, posterior a eso la trasladó. Sin ir más lejos esta mañana le cruzó la camioneta e insultó a un vecino que voluntariamente hacía desinfecciones a título de colaboración sin pedirle nada al municipio ni a provincia. Polti le mandó la policía. Además violó la cuarentena para irse a pescar, etc, etc, etc.