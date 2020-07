Luego de cuatro meses de tratamiento, Fede Bal le contó a sus seguidores que logró vencer al cáncer. Muchos famosos lo felicitaron y le expresaron lo contentos que los puso la noticia, entre ellos, su ex novia Laurita Fernández. Apenas el actor hizo público el comunicado, la bailarina no aguantó y le confesó su emoción a través de Twitter: “Vamos!!!!!”. Y más tarde en una entrevista para Catalina Dlugui, la actriz relató cómo vivió la novedad: “Fue una noticia maravillosa”.

Durante el programa radial “Agarrate Catalina”, en la Once diez, Laurita reveló que intentó estar presente durante el duro momento que transitó Fede. “La noticia me puso muy muy feliz. Me imagino cómo habrán vivido todo este proceso, por eso este desenlace hermoso me puso muy contenta y quise mandarle un mensaje de cariño, aliento y apoyo”, expresó la futura conductora del Cantando por un Sueño. Y parece ser mutuo, al ver el posteo en la red social del pajarito, Bal le replicó: “Te adoro Lau, desde siempre”.

La periodista le consultó si cree que el hijo de Carmen Barbieri fue el hombre que más luchó para estar con ella. Por lo que Fernández reflexionó: “Lo de Fede fue más expuesto por el Bailando. No sé si sería el que más peleó por mí, pero sí fue una relación muy diferente e inesperada, donde viví cosas divinas y se mezcló toda la felicidad laboral que vivíamos. Era como una fiesta constante y aprendí mucho de toda la exposición. La pasé bárbaro, lo quiero un montón y me alegra de verdad verlo bien a él y a su familia”.

La ex jurado del Bailando por un Sueño se caracteriza por sus buenas vibras y así lo evidenció respecto a lo que tuvo que vivir Fede. “Siempre sentí que se iba a curar. Yo la verdad es que estaba muy positiva sabiendo los riesgos que tenía, pero con mucha esperanza. Creo mucho en las energías y él estaba convencido de que iba a salir todo bien y eso empuja para adelante”, manifestó Fernández.

Laurita también tiene muy buena relación con su ex suegra, Carmen, quien hace poco afirmó que quiere mucho a la bailarina. Al ser confirmada para el Cantando 2020, Ángel De Brito la interrogó a la ex de Nicolás Cabré sobre si se llevaba bien con Barbieri. A lo que la conductora replicó: “¡Sí, re! Creo que fue la suegra que más me dió de comer”. Acerca de esto, en la nota radial concluyó: “La adoro a Carmen, es lo más. Debe ser fuertísimo para un padre, es inimaginable”.