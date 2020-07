Además de tener una lengua filosa a la hora de hablar de diversos temas, Yanina Latorre se caracteriza por usar grandes vestuarios para asistir al programa de Ángel de Brito. Por lo general, todas las mañanas la periodista muestra por medio de sus historias de Instagram lo que llevará puesto ese día y comparte con sus seguidores los nombres de las tiendas para que luego ellos puedan adquirir las mismas prendas. Ayer, la rompió usando un enterito negro que deslumbró a todos en las redes sociales.

“#lamlook” escribió Yanina junto a una publicación en su cuenta, donde vemos tres fotos de la rubia usando este increíble outfit. La prenda tiene manga tres cuartos, un escote no tan pronunciado pero como detalle, en el centro se puede apreciar una abertura que le da total sensualidad. La mujer de Diego lo usó posando con su mano en la cabeza y volvió locos a los seguidores de Instagram. “Bomba”, “Hermosa”, “Que mujer”, “Diosa”, “Potra” fueron algunos de los comentarios que le dejaron los fanáticos en su post.

Más de 300 personas le dejaron sus mensajes y la fotografía obtuvo más de 30 mil likes. El total look lo acompañó con unas sandalias charoladas y su cabello suelto con pequeñas ondas en él. La angelita, suele ser noticias debido a los múltiples enfrentamientos que tiene con diversas personalidades del mundo de la farándula ya que no tiene ningún tipo de pudor al momento de hablar y criticar las acciones de los famosos cuando no coincide con ellos. Además sale al ataque cuando se meten con su familia, la cual defiende con uñas y dientes.

El último enfrentamiento fue con Bimbo Godoy cuando ella y Malena Pichot criticaron a su hija al quebrarse en el programa de Andy Kusnetzoff mientras hablaba de su padre, Diego Latorre. Luego, Julia Mengolini, dueña de la radio donde Señorita Bimbo y Pichot salieron al cruce contra Lola Latorre, se enfrentó en un móvil con la madre de la joven de 19 años que la acusó de ser feminista selectiva. La pelea fue tan intensa que finalmente Mengolini optó por abandonar el móvil del programa Los Ángeles de la Mañana.

En 2017 la conductora radial protagonizó uno de los momentos más duros de su vida cuando se conoció la infidelidad de su marido con Natacha Jaitt por medio de unos audios que Jaitt dio a conocer sobre esta relación paralela. Yanina y Latorre están casados desde hace 26, si bien desde entonces han pasado por peleas y reconciliaciones, actualmente la pareja permanece junta. Su hija Lola Latorre comenzó a partir del año pasado a incursionar en el mundo de los medios con su participación en el Bailando por un sueño y próximamente la veremos en la pantalla del Cantando 2020.