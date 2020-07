Laurita Fernández y Nicolás Cabré le pusieron fin a su relación a principios de la cuarentena. Luego de dos años juntos, la pareja decidió tomar caminos diferentes. En las últimas semanas la bailarina dió muchas notas y confesó por qué se separó del actor. “Hoy tenemos proyectos de vida diferentes”, aseguró la actriz. En una entrevista con Catalina Dlugui en La Once Diez, la conductora del Cantando reveló que su ex rompió todo contacto con ella, y eso incluye no ver a Rufina.

Durante la relación, Fernández se encariñó mucho con Rufina, en Hay que ver confesó que “la ama con locura”. Sin embargo, Cabré prefirió que la actriz no la continúe viendo al finalizar el noviazgo. “Ella es chica y me parece que está bueno no mezclar y no hacerle un matete en la cabeza innecesariamente. Por ahora preferimos que las cosas sean de esta manera. Obviamente que me cuesta, pero es súper entendible. Es algo que tiene que manejar Nico como padre y es una decisión muy personal”, se lamentó la bailarina.

“Uno se encariña con los amigos del otro, la familia e incluso con alguna mascota. Con su hija fue todo eso pero por mil, porque la amo y es lo más. Era genial conmigo y además yo convivía con ella”, manifestó Laurita, haciendo referencia a la hija que comparten Nicolás y la China Suárez. Y agregó: “Cuando yo me separé, me separé de todo. Es una decisión de él como padre y la respeto”.

Laurita declaró en varias entrevistas que con el actor fue la primera vez que se imaginó formando una familia. No obstante, al final de la relación, Cabré ya no buscaba lo mismo, por ello decidieron separarse. Durante la entrevista con Dlugui, la conductora afirmó: “Fue la primera vez que soñé con una familia y me sorprendió mucho porque a mí me costaba imaginarme en una pareja a largo plazo. Y hoy a pesar de que estemos separados, mi deseo se mantiene”.

La modelo se encuentra preparando todo para la conducción del Cantando 2020. A pesar de ello, aún se encuentra realizando el duelo por su separación. En La once diez, Laurita reflexionó sobre Rufi y concluyó: “Saber que está bien o de vez en cuando ver alguna foto en las redes y verla divina me pone muy contenta. Pero separarte del otro también es separarte de todo lo que tiene que ver con el otro. Son cosas que hay que pasar”.