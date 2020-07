Lali Espósito ya hace un mes que regresó a Madrid para continuar con el rodaje de Sky Rojo, la serie española de Netflix donde interpretará a una prostituta que escapa de su proxeneta. Muy lejos de la cuarentena que vivió en Argentina, la actriz se encuentra disfrutando del verano europeo en una de las playas del continente. Desde allí subió un video felicitando a sus amigos en su día: “¡Feliz día! Ustedes saben quienes son. Los amo”.

En las imágenes que compartió Lali en sus historias de Instagram, se puede apreciar un hermoso día soleado, y por su look de bikini y lentes de sol, pareciera que hace mucho calor. Desde su reposera aprovechó para saludar a sus relaciones afectivas. “Feliz día del amigo amigos, hermanos, familia que uno elige. Los amigos son todo, nos dan dignidad, grandeza, nos dicen la verdad, los buenos”, reflexionó la ex Casi Ángeles, y no dejó muy en claro si con esa última frase le quiso tirar algún palito a alguien.

Hace unas semanas la cantante explotó BeAppLive, la aplicación donde realizó un recital en vivo. Espósito fue consagrada como la artista latinoamericana con más público y me gustas en la app de eventos musicales, alcanzó casi las dos millones de personas. Es más, apenas comenzó el show debieron parar porque se colapsó la aplicación y los técnicos debieron repararla lo más rápido posible. Por su parte Lali agradeció a sus fans “por estar siempre presentes” y confesó que la situación la puso nerviosa.

Desde España la bailarina comparte postales de cómo se vive allá luego de atravesar la pandemia. El país europeo fue uno de los más afectados de ese continente, pero hace unas semanas lograron volver a llevar una vida “normal”. Lali consiguió el permiso para volar en un avión que llevaba a personas que debían viajar a otro país para trabajar. Puesto que la cantante se encuentra rodando Sky Rojo, se le permitió viajar.

“Se volvió al ruedo….y qué manera de rodar”, manifestó en una foto donde se la ve sentada afuera de su camarín. El posteo generó gran polémica entre los fans de Espósito al ver una publicación parecida de Miguel Ángel Silvestre, su compañero en la serie. Muy detallistas los laliters, notaron que en el camarín de Silvestre aparece el nombre de su personaje y en el de Lali no. “Yo no tengo nada que ver con mi cartel, llegué y decía Lali, casualidad que justo no tenía el nombre de mi personaje. Será que todavía tiene que ser un misterio”, confesó la actriz.