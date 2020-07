En las últimas semanas, Lizardo Ponce fue el influencer del momento y es por eso que lo invitan a hablar en todos los programas. Hace unos días, participó en Pampita Online, donde el instagramer relató acerca de sus ensayos para el Cantando por un Sueño, reveló que tiene sentimientos hacia Santi Maratea y confesó acerca de algunos pretendientes que le envían mensajes por las redes sociales.

“Lizardo pasaste a ser un soltero codiciado ahora con tanta exposición, ¿te están encarando?”, lo interrogó Pampita sin ningún filtro. Un poco tímido, el periodista comenzó negandoló pero después se sinceró: “Bueno, un par sí, pero estoy en cuarentena. En cuarentena es más fácil tirarla, después termina y te quedás ahí como ‘¿y?'”.

No muy conforme con la respuesta, la conductora prosiguió: “¿Pero te mandan fotos hot?”. “Un par de fotos llegan. Me pasa que mandan mucho pero con perfil privado, entonces vos no podés ver quien te habla”, se lamentó Ponce. Por lo que en piso recordaron que al panelista del programa, Hernán Drago, le ocurre lo mismo. “Una vez tuve que pedir ‘¿che podés sacar de privado tu Instagram? Quiero ver unas cosas y ya vuelvo’”, bromeó Lizardo.

“No estás en igualdad, porque la otra persona te ve en vivo de Instagram, te ve las fotos, te ve por la tele, sabe cómo sos, cómo hablás, que decís, y vos ves un chat”, concluyó el influencer. Durante el ciclo televisivo, Lizardo también habló de lo que siente por Santi Maratea. “Me enganché, no se si en lo sexual o en lo amoroso. Me hizo muy bien conocerlo en este momento, hubo una conexión muy linda”, reveló el integrante de Yanardo.

Ponce participará del Cantando por un Sueño junto a Lucía Villar y Marie Perticari. A pesar de mostrarse nervioso por no ser muy habilidoso a la hora de entonar, el instagramer es uno de los participantes más esperados del certamen, y tiene muchas chances de llegar a la final. Anoche declaró en Twitter que ya tiene fecha para cantar, luego de dejar en claro que no quiere abrir la pista.