En las últimas semanas, los incendios forestales en la provincia vienen causando mucha preocupación. Por esta razón, diferente unidades están trabajando para intentar frenar el fuego. En la jornada de este lunes, una brigada especial de la Dirección Provincial de Defensa Civil se instaló con una cuadrilla en la localidad de Humaya Grande de Ambato. Están monitoreando de manera permanente el incendio de un pastizal que se desató en el cerro donde limitan los departamentos Andalgalá, Pomán y Ambato.

El siniestro habría cortado su avance en la zona sur del cordón de Ambato en dirección a la localidad de Humaya, por lo que no se registra ningún tipo de actividad. De igual manera hasta no sea declarado controlado no cesará el monitoreo. Además, el Municipio de los Varela, a través de su intendente, Marcelo Saavedra, realizó las gestiones pertinentes conjuntamente con el director de la Brigada, Cristian Velardez a los efectos de utilizar una pista de aterrizaje en la mencionada localidad, facilitando así el traslado de la aeronave hidrante desde una zona considerablemente más cerca de los incendios forestales.

Por tal motivo, Cristian Velardez destacó “estamos muy agradecidos por la colaboración del intendente Saavedra, todo su personal y delegados comunales. También le agradecemos a Tapia, propietario del puesto más cercano a los incendios forestales”. Otra cuadrilla de combatientes se encuentra desde primera hora en la Villa de Pomán. Ahí está combatiendo otro foco ígneo desatado en una zona conocida como “La Pampichuela” Este se iba extendiendo en dirección sur hacia La Cébila. “Vamos a seguir trabajando para detener el fuego”, aclaró.

Bomberos Voluntarios de Pomán realizaron, durante la noche de ayer un ataque inicial extinguiendo diversos focos dispersos hasta el arribo de los combatientes forestales desde la Ciudad Capital. Los mismos se sumaron a las tareas de mitigación. Si bien el siniestro aún no ha sido controlado, se espera que con las bajas temperaturas de la noche y las tareas conjuntas de combatientes y bomberos se logre sofocar. Igualmente, las tareas continuarán toda la semana para evitar otros incendios forestales.

El incendio en Miraflores

Un nuevo incendio intencional se inició aparentemente en un basural. Esto se controló gracias a la acción de combatientes de la Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales. Los mismos arribaron de inmediato a la localidad de Miraflores, más precisamente detrás del cementerio Municipal. En ese lugar un foco ígneo quemó aproximadamente una hectárea de árboles y arbustos nativos. Con la colaboración de personal Municipal dependientes de Omar Soria, el siniestro pudo extinguirse de manera inmediata sin causar mayores daños.