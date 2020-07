Marcela Coronel renunció a Hay que ver, el ciclo televisivo que conducen Denise Dumas y José María Listorti, como consecuencia de una fuerte discusión que tuvo con la conductora. Luego de una semana, la periodista decidió romper el silencio en una entrevista para La Nación, en donde aseguró que: “Me descalificó, humilló y maltrató”.

La guerra entre las ex colegas se generó luego de un debate que tuvieron sobre si la cuarentena debía continuar o no. Después de un largo ida y vuelta, Marcela decidió renunciar. “Seguí con mi postura (a favor de la cuarentena) y me dijo que no podía hablar porque tengo la panza llena y no sé lo que digo. Frente a una discusión todos podemos tener una mirada diferente, pero queda invalidada cuando del otro lado hay alguien que, sin poder argumentar lo que dice, te ataca en tu vida personal”, se defendió la panelista.

Denise afirmó que no tuvo malas intenciones, y que nunca recibió un llamado de Coronel para intentar remediar el problema. “¿Pueden creer que nunca me enteré de nada? Yo la quiero un montón a Marcela y no me pareció que fuera para tanto, sino un debate más. Ni me imaginé que pudiera haberse ofendido”, manifestó la conductora de Hay que ver antes de la renuncia de su compañera.

Marcela continuó acusando a Dumas por la situación que le hizo vivir al aire: “Me pareció gravísimo, sobre todo viniendo de la conductora del programa, porque si tal vez me hubiera pasado con una compañera es grave, pero mi compañera es par mío y no tiene esa porción de poder que sí tiene la conductora para descalificarme, humillarme y maltratarme como lo hizo Denise”.

La periodista declaró que hace tiempo venía pensando en la posibilidad de irse del ciclo televisivo, pero que el episodio con la conductora terminó de “rebalsar el vaso”. “Me di cuenta de que en Hay que ver el clima era cada vez más agresivo y los temas terminaban siempre cercanos al escándalo, a veces entre nosotros mismos, y a veces con los de afuera. Había un clima tenso”, reflexionó Coronel.

“Denise en una semana no me llamó nunca. Tiró eso al aire para poner a la gente de su lado en un discurso mentiroso. Y me dejó sin laburo, porque de qué manera vuelvo yo a un programa en el que tengo un conflicto con la conductora. El viernes renuncié. Si me hubiese llamado las cosas hubieran sido diferentes. Igualmente, ahora no volvería”, concluyó Marcela. Por el momento, la colega de José María Listorti no hizo ninguna declaración en referencia a los dichos de la periodista.