El próximo 30 de Octubre se estrena finalmente la serie que contará la vida del astro futbolístico Diego Maradona. Desde hace algún tiempo la producción de Amazon Prime Video está causando estragos debido a los famosos 14 puntos pedidos por el Diez para mostrar la historia de su vida. Estos puntos dejan muy mal parada a su ex mujer,Claudia Villafañe, que inició acciones legales a su ex y se niega a que esta serie salga a la luz. Hoy, la polémica volvió a provocarse cuando Mario Guerci contó en Confrontados que integrará el elenco de este film y se pondrá en la piel de Jorge Taiana.

El estreno de esta producción se llevará a cabo el mismo día en que el ex futbolísta y actual entrenador de Gimnasia cumple 60 años. En la entrevista Mario Guerci se refirió a lo que para él representa interpretar a este personaje. “Me pareció muy interesante el proyecto no solo por lo que el nombre de Maradona dimensiona, sino porque en lo actoral nunca había interpretado a una persona de la vida real y con vida en la actualidad.” comenzó diciendo.

“Conocía el lugar de Taiana en la vida de Maradona, pero no en profundidad, solo sabía que hubo en uno o unos momentos de roce y tensión entre ellos por diferentes temas, pero no mucho más. De todas maneras, al intentar interiorizarme un poco más, tampoco es que se saben demasiadas cosas más allá de algunas especulaciones Taiana ha sido siempre un tipo muy reservado” expresó Guerci cuando le consultaron sobre la importancia de su personaje dentro de la serie.

No lo conozco a Taiana ni tampoco me dio el tiempo antes de filmar como para haber intentado un acercamiento, que hubiera estado bueno, sin embargo lo estudie viendo contenido online, que no abunda, pero sin embargo algunos rasgos de él se pueden ver muy claramente. Se lo ve un tipo medido, pensante, de perfil bajo, estudioso, disciplinado, atento, entre otras cosas. El año pasado estuve en el festejo de los 130 años del teatro Seminari, en Escobar, allí charlé con Claudia y le contó que interpretaba a Taiana en la serie, frente a lo cual se quedó totalmente sorprendida porque desconocía hasta aquel momento que su pareja también aparecía en la serie” comentó el actor dando a conocer una gran primicia.

Finalmente, y ya empapado de lo que ha sido la vida del mejor jugador del mundo, Mario compartió su opinión respecto a este pryecto que habla de la vida de Diego Armando y los distintos aspectos de la misma: ” Maradona fue el mejor jugador del mundo de todos los tiempos, de eso no hay dudas. El término la tiene atada se debió haber inventado viéndolo jugar. Desde el punto de vista personal, como todos nosotros en cuanto a personas que somos, estamos llenos de luces y de sombras. Es un verdadero héroe cómo el de toda la literatura, porque el héroe está vinculado con la tragedia, con la traición, la desgracia, con el desatino, con el destino.”

“Los héroes lejos están de ser perfectos. Si se pudiera medir la emoción generada por Maradona en algunos momentos puntuales, podríamos cuantificar con números la importancia que tiene en los corazones de los argentinos, porque las alegrías que le dio a los argentinos no tienen comparación con casi nada. También lágrimas claro, pero nadie es perfecto. No hay dudas de que Maradona es un ícono, que tal vez significa luchar por cumplir los sueños, pero también por perdonar por los errores”. sentenció el actor.