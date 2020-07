En una entrevista con el panel de Intrusos, Mimi Alvarado, la novia de Luciano “El Tirri” (primo del conductor del Trece) contó detalles sobre la relación actual de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés. “Están más cerca de volver que de la separación” explicó la ex panelista de Confrontados, dejando a un lado los rumores que vinculan a Marcelo con una millonaria y a Guillermina con un político porteño. La noticia de la separación dio mucho que hablar en el mundo del espectáculo ya que la empresaria y el conductor estuvieron juntos durante 8 años y tienen un hijo en común fruto de esta relación.

“Una vez que se separaron, presiento que en el bosque hubo fiesta. Estaban todas y todos. Porque lo vi en algunos portales, como que tipos atrás de Guille, mujeres atrás de Marce” comenzó diciendo picante la integrante del clan Tinelli. “Tengo malas noticias para los animalitos del bosque. Según mi percepción que no se equivoca, ellos están más cerca de volver, de una reconciliación que de la separación” aseguró Alvarado en el ciclo de las tardes de América.

Ante la pregunta de los Intrusos sobre esta afirmación de la mediática, Mimi Alvarado se justificó diciendo: “Porque es una pareja que tiene mucho amor. El amor de Marcelo y Guillermina sobrepasa lo físico. Yo no lo siento soltero. A Marcelo lo conocí prácticamente en todas sus facetas.” “Lo conocí en su faceta de soltero y cuando conoció a Guille y nació Lolo, es otro” aseguró la dominicana. A pesar de tener información de primera mano respecto a la situación actual de la familia siempre se mantiene discreta en cuanto a sus dichos sobre ellos ya que se caracterizan por mantener su vida privada bajo reserva.

En la misma charla, la polémica novia del Tirri, consultada por Rodrigo Lussich, aprovechó para disparar contra varias famosas, como fue el caso de Flor Vigna, Laurita Fernández y Jimena Barón. Luego, respecto al rumor que vinculaba a el conductor del Bailando con la ex gran hermano Romina Malaspina, descartó cualquier posibilidad de la existencia de otra mujer en la vida de Tinelli fuera de Guillermina Valdés, con quien luego de esta entrevista, subió una foto a su cuenta de Instagram por el día del amigo.

En cuanto a su relación de pareja con El Tirri, Alvarado contó que no lo ve desde hace ya dos años y medio porque no puede viajar a Los Angeles (donde vive su pareja) po diversos motivos. Sobre su relación a distancia afirmó que la llevan muy bien, que ella ha priorizado su carrera en los últimos dos años y eso él lo ha entendido y que por el momento no se habla de la posibilidad de casamiento entre ambos ni de hijos en común.