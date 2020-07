Mariela “Mimi” Alvarado, la pareja de Luciano El Tirri, el primo de Marcelo Tinelli, nunca tuvo problema para decir lo que piensa. La mediática participó ayer como invitada en Intrusos y diparó contra muchas famosas, entre ellas la ex de Nico Occhiato, Laurita Fernández y Jimena Barón. “Hubo una que nunca me cerró y nunca me va a cerrar que es Flor Vigna”, confesó Mimi y aseguró tener información comprometedora sobre la bailarina.

La novia del Tirri trabajó en Confrontados, el ciclo televisivo que actualmente conduce Marina Calabró, junto a Rodrigo Lussich, el reciente panelista del programa de Jorge Rial. Al mencionar su desconfianza por Vigna, Mimi la trató de “mosquita muerta” y aprovechó para mandarle un beso. “Rodrigo sabe muy bien por qué lo digo”, lanzó la dominicana.

“En algún momento va a explotar un bomba y va a correr sangre en Broadway. Ojalá que no explote porque van a haber muchos heridos. Es acechadora”, concluyó la mediática dando a entender que Flor podría haber intentado algo con Marcelo Tinelli, quien recientemente se separó de Guillermina Valdés. No obstante, Adrían Pallares decidió cortarla y cambiar de tema para no tener que hacerse cargo de la información que podía llegar a revelar Mimi.

Sin embargo, las acusaciones de Alvarado no terminaron ahí. Luego también atacó a Laurita Fernández a quien definió como “una persona que va por todo”. “Mi pensamiento sobre ella siempre va a ser el mismo, no me retracto. Pero no creo que se meta en esa linea”, dijo la mediática refiriéndose a que la bailarina no intentaría estar con Tinelli. “Es una persona que sabe usar sus…”, dejó picando el final de la oración.

“Amo a las mujeres pero algunas son terribles y van a seguir siéndolo. Para mí es vomitivo hablar de Laurita porque hablé tanto tiempo de ella. No es que me cae mal ya, directamente ni la registro. Yo fui la primera en descubrir que se lastraba a Fede Bal cuando estaba todavía con Barbie Vélez. Ella lo engañó a Hoppe y él a ella, eso era lo que se decía”, concluyó Mimi, quien sabe armar escándalos y show tanto como Moria Casán.