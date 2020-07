Oriana Sabatini dió mucho de que hablar los últimos días por un video que subió a sus redes sociales, donde demuestra que a pesar de ser considerada una de las mujeres más hermosas de Argentina, ella también tiene sus debilidades que la acomplejan. Muy frecuentemente, la cantante comparte videos haciendo sus rutinas diarias con su entrenador físico. Sin embargo, ayer subió un posteo en donde reveló el impedimento que no le permite ejercitarse: su perra Kaia.

La cantante intenta integrar a la cachorra en sus ejercicios, pero Kaia quiere toda la atención para ella. Por lo que mientras Oriana realiza la rutina, su mascota la patea, muerde y juega. Su profesor de gimnasia compartió el video en su red social y escribió: “Kaia siendo Kaia”. La perra que ocupó el protagonismo en la cámara provocó que su dueña se ría de la situación. La hija de Catherine Fulop confesó: “Mi perra es muy intensa y lo sabe”.

La modelo suele exponer la vida de Kaia desde que la compró, por lo que en las redes se puede apreciar el día a día del tierno felino. Hace unas semanas subió un video cantando, y luego declaró que no podía terminar la canción porque la cachorra estaba reposando la cabeza sobre su pie. No obstante, no todo es lindo. Asimismo, Sabatini mostró cómo su mascota hizo un gran pozo en el patio de la casa que comparte con Paulo Dybala, y se la puede escuchar a la actriz retandolá por lo sucedido.

Aún no transcurrió una semana desde que publicó el video donde confesó que sufrió trastornos alimenticios, y las repercusiones siguen en auge. “Se que tengo poco culo, pocas lolas, no estoy dura, estoy llena de estrías, claramente un poco de celulitis y ESTÁ BIEN. Esto es lo que a mí me hubiese gustado ver cuando era adolescente”, manifestó Oriana. Muchos medios intentaron contactarla para que de una nota, sin embargo, la ex protagonista de Aliados se negó.

Quien sí habló fue Catherine Fulop, quien rompió el silencio en LAM. “Ver el posteo a nosotros nos movilizó muchísimo porque no sabíamos que lo iba a hacer. Fue muy difícil la situación porque nosotros no terminábamos de darnos cuenta que ella estaba mal. A veces la veía más flaquita pero lo asociaba con que yo también tenía ese cuerpo a su edad”, expresó la modelo venezolana. Y concluyó con un consejo para los padres: “Cuando era adolescente Oriana leyó Abzurdah, el libro de Cielo Latini, y la tomó como un referente. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas”.