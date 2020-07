José Sosa, diputado provincial de la UCR declaró que la reforma de la Constitución “es una propuesta inoportuna porque no tiene los consensos, no genera confianza y se lo propone en medio de una crisis por la pandemia que hace que nos preocupemos por la irracionalidad de las prioridades”, manifestó. Aunque asegura que el radicalismo apoya la reforma, discutirla ahora no sería lo adecuado.

“Esta propuesta responde a la misma estrategia del Gobierno y deja la sensación de que quieren ir por todo. Ya fueron por el Máximo Tribunal de Catamarca, ahora quieren ir por la Máxima Norma. Creo que resulta inoportuno el momento en tanto que el Gobierno creó un clima hostil, y eso no genera confianza” expresó el diputado.

Sosa considera que avanzar con la reforma de la Constitución de Catamarca requiere de “un mínimo de consensos” y que eso aún no se dio. “Este clima, que el propio Gobierno generó, nos encuentra debilitados como oposición y pareciera que quieren aprovechar la oportunidad a cualquier costo”. En este sentido, aseguró que el principal partido opositor mantiene su esencia reformista y que están dispuestos a debatir la actualización de la Constitución.

“Pero esto no puede ocurrir con una imposición del poder de turno. Hoy no hay consensos, y espero que el Gobierno reflexione sobre eso”, dijo Sosa. Sin embargo el rector de la UNCa, Flavio Fama, resaltó que hay “coincidencias y divergencias que tienen que solucionarse con el diálogo”. En este marco, aseguró también que “se habló mucho de la reforma de la Constitución, algo con lo que estoy de acuerdo puesto que es el momento social y político para hacerlo”.

Frente a esto legisladora oficialista, Alejandra Díaz se manifestó: “La oposición quiere que se veten las normas y no puedo comprender por qué. Lo que se aprobó fue la necesidad de transparentar y democratizar, poner las reglas claras para quieren ingresan en un poder tan importante como es la Justicia, uno de los poderes más desprestigiados y nos lo demuestran los ciudadanos y ciudadanas que reclaman todos los días”