Hemos ahondado en la contraposición entre salud y economía en atención a que el acento en un aspecto perjudica al otro. Acentuar solo lo sanitario sin tener en cuenta si la gente tiene para comer no puede sostenerse en la práctica. A la inversa, priorizar lo económico sin cuidarse, es un suicidio. Ahora un intendente plantea otra dualidad en los tiempos del Covid-19: Salud sin escuelas porque si nos enfermamos no habrá nada que estudiar. Volver a clases sería un error.

“Volver a clase en un momento más crítico de la pandemia puede ser un error. Dije y sostengo que el año está perdido. La educación es cultura, inclusión. De la forma que lo quieren hacer sería muy injusto y estaríamos ante un hecho de exclusión. ¿Por qué unos si y otros no?”, manifestó el intendente peronista ultrakirchnerista y cristinista Elpidio Guaráz de la localidad de Bañado de Ovanta, departamento Santa Rosa en Catamarca.

El jefe comunal no solo se refiere a lo inconveniente sanitarios del momento sino a la forma del retorno o la vuelta a clases. Además implican un tiro por elevación al ministro de Educación por no contemplar la gravedad del problema y de no tomar conciencia del riesgo que representa aún el coronavirus en la provincia, por eso se manifiesta abiertamente para que los chicos no regresen para concluir el ciclo lectivo.

“También tenemos que pensar que las escuelas en su mayoría no cuentan con los elementos mínimos para empezar, insumos, hay problemas edilicios, lo básico”, manifiesta el intendente Guaráz reforzando su teoría de que no es conveniente el retorno a clases debido a que no están dadas las condiciones materiales y sanitarias para concluir el año escolar sin poner en riesgo a los demás y sin ponerse en riesgo, el virus es altamente contagioso.

“Y mil veces digo, más importante es la vida que cualquier otra actividad”, cierra el jefe comunal dejando por sentado que la salud está por encima de cualquier otra tarea que tengamos pendiente por hacer, incluido educar o educarnos. Sin salud no es posible ni la economía ni la educación. Al margen de esta discusión en el ámbito de la política, los padres también tienen opinión formada al margen de las decisiones oficiales. ¿Vas a mandar igual a tus hijos a clases?