A principios de la semana pasada, Andy Kusnetzoff confesó públicamente que dió positivo en el test de Covid 19. Lo que alarmó al canal y a los invitados que estuvieron presentes en la última edición de Podemos Hablar. Debido a la gravedad de los síntomas que padeció, el periodista debió quedar internado en la clínica. Sin embargo, ayer reveló que ya fue dado de alta y contó algunos detalles sobre lo que vivió.

En Perros de la calle, el programa radial que conduce en radio Metro, Andy comunicó que luego de haber permanecido una semana en el Sanatorio de la Trinidad, ya se encuentra aislado en un departamento. “Ayer me dieron de alta, pero no volví a casa todavía porque estoy en un departamento terminando la cuarentena. Me quedan 10 días para poder estar con Flor (Suárez, su pareja) y con Elena (su hija), así que acá estamos esperando”, relató el conductor.

Flor Vigna, Romina Malaspina, Christophe Krywonis y Benito Fernández fueron los últimos famosos que asistieron al ciclo televisivo que conduce Kusnetzoff en Telefe. Todos los invitados valoraron el gesto del periodista, de haberlos llamado él mismo para transmitirles la noticia. Por suerte, ninguno tuvo síntomas y las dos mujeres se realizaron el hisopado y dieron negativo. A su vez, manifestaron que Andy y la producción fueron muy estrictos con la aplicación del protocolo.

Con aún dificultades para hablar como consecuencia del coronavirus, Andy se lamentó: “Aparentemente este virus te puede agarrar de bastantes formas. Hay algunos que son asintomáticos, y después hay un porcentaje que es como yo. Mi doctora, Jimena Serra, me dijo: ‘Con esta tomografía no te puedo dejar ir’, y cuando me lo dijo fue un momento difícil. Fue complicado. Tenía una neumonía bastante grande”.

Asimismo, Kusnetzoff narró sus síntomas, para concientizar a las personas de cuidarse. “Es duro, es como que tenés el cuerpo cagado a palos, como si estuvieras agotado, no tenés fuerza para hacer nada. Yo tuve fiebre los primeros días y ahí me fueron monitoreando el oxígeno. Si bajás de un número te tienen que dar oxígeno y terminás con respirador. Por suerte de esa parte zafé. Hay un día que es clave, un día en el que salís adelante o empeorás”, agradeció el conductor.

Finalmente, reflexinó: “Como paciente no salís de la habitación para nada, estás solo, sin hablar con nadie. Lo que yo cuento es para reflexionar. Lo cuento como comunicador”. Y luego, Andy avaló lo que dijeron sus invitados: “Los que me conocen saben lo obsesivo que soy y todo lo que me cuidé. Nunca me relajé, al contrario, me enojé con los que no usaban barbijo, y me pasó más allá de toda la responsabilidad”.