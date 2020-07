Luego del récord informado el martes de 56 fallecimientos, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó este miércoles 16 nuevas muertes por coronavirus, con lo que la cantidad de fallecidos en el país alcanzó los 2.506. El total de casos confirmados en Argentina es de 136.118 (49,5% mujeres y 50,5% hombres), de los cuales 1.096 (0,8%) son importados, 42.253 (31%) son contactos estrechos de casos confirmados, 69.442 (51%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Las nuevas víctimas fueron 10 hombres, 7 residentes en la provincia de Buenos Aires; 3 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 6 mujeres, 2 residentes en la provincia de Buenos Aires y 4 de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). La tasa de letalidad se mantiene en el 1,8% y la de mortalidad es de 54,9 casos cada millón de habitantes. En la jornada del martes fueron confirmados 5.344 casos, el 92,2% con residencia en el AMBA, el 2,2% en Jujuy y el 1% en Córdoba.

Hay 890 personas en Unidad de Terapia Intensiva, el 89% del total se encuentran en AMBA. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia por patología COVID y no COVID asciende a 55,5% a nivel nacional y a 65,4% en el AMBA. Además, se han recuperado en total 60.531 personas, de las cuales 1.933 fueron dadas de alta el martes. Y se descartaron 345.718 casos, en el 99,7% fueron con exámenes de laboratorio negativo.

Debido a los resultados de los reportes oficiales de esta semana, la secretaria de Salud, Carla Vizzotti remarcó que “Para quienes piensan que esto ya pasó y podemos tener una vida como la que teníamos el 19 de marzo, les digo que la pandemia no pasó en el AMBA, no pasó en Argentina y no pasó en el mundo”, enfatizó la funcionaria en este contexto de pandemia, dada la flexibilización de la cuarentena.

Con respecto a Catamarca, hasta las 21 horas del martes 21 de julio, no se han detectado nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia de Catamarca. El total acumulado de casos positivos detectados se mantiene en 60. Desde el COE informaron que hoy se registraron 13 nuevos pacientes recuperados. Por esta razón, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados hasta la fecha, solamente 36 casos se consideran casos activos.