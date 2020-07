La polémica pelea entre Denise Dumas y Marcela Coronel parece no encontrar respiro. La periodista decidió renunciar a Hay que ver luego de un fuerte cruce que tuvo con la conductora al aire al debatir sobre la cuarentena. Lo que terminó con duras declaraciones por parte de Coronel: “Me descalificó, humilló y maltrató”. Finalmente, la mujer del humorista rompió el silencio y le respondió a su ex compañera en Los ángeles de la mañana.

El ida y vuelta se dió al discutir sobre si la cuarentena debía continuar o no. En el programa de Ángel De Brito, Denise expresó: “Es un momento horrible para dejar un laburo. Por mí que vuelva, encontremoslé la vuelta, dejemos de discutir pero que vuelva”. La conductora se sintió muy dolida al leer en la nota de la Nación, la confesión de Coronel donde aseguró que Dumas la dejó sin trabajo. A su vez, reveló que lloró toda la mañana debido a la situación.

“Yo en lo personal no tenía ningún problema con ella. Pensé que eramos amigas pero se ve que ella se traía algo acumulado conmigo. Se ve que quise a la persona incorrecta”, se lamentó Denise. La modelo manifestó que se sintió muy mal por enterarse por los medios y no por su compañera del canal. “Ni siquiera lo percibí. Tuve debates muchos más fuertes con Fer Iglesias, y después termina el programa y nos vamos a tomar un café”, aseguró la conductora.

Lo bueno de la verdad es que siempre sale a la luz. — Marcela Coronel (@marcelacoronel) July 21, 2020

Apenada sobre los dichos de Marcela en donde dijo que la echaron, Dumas reflexionó: “Ella no me dió la oportunidad de explicarle, y eso lo hace alguien que no se quiere quedar, porque sabe que conmigo podemos hablar sobre lo que quiera. Estaba dispuesta a pedirle disculpas por más que yo nunca tuve una mala intención”. A Denise le molestó mucho el escándalo que armó la periodista en torno al debate.

Al final de la comunicación con LAM, Denise confesó que no la va a extrañar en Hay que ver. Asimismo, la conductora reveló que Coronel tiene una lista negra de famosos que la panelista no quería que asistan al programa. “Lo de los invitados es cierto. Había gente que si iba ella no podía ir al piso, y se lo respetamos”. En Ciudad dilucidaron algunos: “Si iban Esmeralda Mitre, José María Muscari, Beto Casella, el doctor Santa María, Matilda Blanco o Benito Fernández, Marcela no hablaba”.