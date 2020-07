Todos los posteos que realiza Wanda Nara en sus redes sociales, donde por lo general se mantiene muy activa, dan mucho de que hablar. La mediática es muy criticada por los heaters por su estilo de vida tan lujoso y a pesar de que ya pasaron muchos años, todavía le recuerdan el hecho de que se casara con el mejor amigo de su ex esposo, Maxi López. Ayer, aprovechó para tirarle un palito a los que la critican “Para los que me miran, pero no me siguen” escribió Wan junto a su foto.

La imagen nos muestra a Wanda Nara sacando la lengua y mostrando su remera, que hace alusión al gesto, ya que es la icónica lengua de Los Rolling Stones. Super canchera, Wanda Nara eligió ese look para ir nuevamente a la cancha a alentar a su marido y al equipo del PSG. La postal revolucionó a sus seguidores, que le dejaron en 17 horas más de 190 mil me gusta y 2100 comentarios. “Guapa”, “Bella”, “La más hermosa” fueron algunos de los mensajes de los usuarios.

Incluso Zaira Nara se sumó a comentar y le siguió la broma a su hermana con un divertido comentario, “Yo te sigo a todas partes mamita” expresó la mamá de Malaika y Viggo junto a varios emojis. Desde su llegada a París la familia de Mauro y Wanda se ha mantenido bastante presente en el mundo digital. Juntos han compartido diversos momentos con amigos, desde asados en la gran mansión donde viven hasta fiestas lujosas en barco.

Hace unos días, la rubia deleitó a sus seguidores con una fotografía muy sensual, donde se la ve usando un body negro con transparencias en el momento de irse a dormir y las redes ardieron con tanta belleza, que cosechó casi 500 mil likes. Por otra parte, la mamá de Valentino, Benedicto, Constantino, Franccesca e Isabella comparte con los fanáticos las diversas rutinas de ejercicio que realiza para mantenerse en forma “Hoy entrené 5 minutos más que ayer y 5 menos que mañana” escribió en su último posteo.

La familia Icardi-Nara se quedará viviendo en París por lo menos hasta el 2024 ya que Mauro firmó contrato con el PSG hasta esa fecha, por este motivo la empresaria abandonó sus compromisos y su casa en Italia, para acompañar a su marido y mantener unida a toda la familia en un mismo lugar sin tantos viajes de por medio, que era como venían manteniendo la rutina hasta el momento de la mudanza.