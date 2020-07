Mucho se viene hablando de la reforma judicial que impulsa el sector del oficialismo comandado por el Gobernador, Raúl Jalil. Ya ha pasado una semana y aún continúa generando polémica por la rotunda negativa de la oposición, quien busca vetar esta ley. Por otra parte, también está sacando a relucir que el principal objetivo que tiene el Magnate provincial es acomodar “a gusto y piacere” todo lo que esté a su alcance, siempre y cuando esté conformado en su mayoría por sus adeptos.

Tras las múltiples y masivas negativas contra esta reforma judicial por parte de la oposición, los legisladores oficialistas salieron a decir que al derogarse el Consejo de la Magistratura, se crearía un Consejo Consultivo Asesor que cumpliría la misma función. Esta nueva Institución estaría conformada por diferentes sectores que aseguren imparcialidad y transparencia, según comentaron.

El sector académico estará representado por el Decano de la Facultad de Derecho de la UNCa, Gonzalo Salerno. También formaría parte la Asociación de Magistrados, la Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno. Sin embargo, hay un sector que genera muchas dudas de su imparcialidad y es el Colegio de Abogados de Catamarca, presidido por María Fernanda Rosales.

Para quienes no conocen a la Doctora, Rosales no sólo es la Presidenta del Colegio de Abogados. Sino también una ferviente militante del oficialismo además de ser hija de un ex asesor de Lucía Corpacci, Guillermo Rosales. Dentro de lo más destacado en su currículum es que actualmente, además de representar a todos los abogados de la provincia, también es integrante del directorio de la estatal minera CAMYEN.

Esto pone en evidencia que Jalil, a pesar de vender la imagen de conciliador, aún quiere a toda costa tener mayoría en todos los espacios posibles para poder manejar la provincia a su antojo y sin palos en la rueda. Lo que nos lleva a pensar ¿Con qué objetividad puede manejarse Rosales al momento de opinar sobre cuestiones del oficialismo que la ayudó a llegar a donde está? ¿O acaso morderá la mano que le da de comer?