Polémica visita de Raúl Jalil a la Perla del Oeste. Se cortó el servicio de telefonía y el internet mientras estuvo, no les avisaron a todos los dirigentes peronistas y los que fueron no tuvieron la reunión política prometida, se limitó a saludarlos de lejos. Sí hubo un intercambio de gentilezas con el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, que tiene una imperiosa necesidad de pagar los sueldos. Como si fuera poco, Jalil no contestó ninguna pregunta de la prensa, puras evasivas.

Andalgalá es zona caliente para la política y la minería. La Provincia perdió con un desgastado radical macrista en un distrito clave, por lo que, ahora tiene que remarla en el barro. Uno de los motivos de la derrota fueron las agachadas y zancadillas del mismo peronismo después de las PASO para la selección de candidatos. El PJ quedó y sigue disperso, se siente huérfano y pide a gritos una reunión con su “líder” pero Raúl los trata como a “parientes pobres”.

Uno de los dirigentes comentó que el peronismo que lo acompañó quedó mirando por el ojo de la cerradura. Es curioso porque antes se hizo una reunión entre dirigentes para pedir que no se le hiciera un “vacío” al Gobernador y, ahora que llegó a la Perla del Oeste, Raúl no les dio ni la hora. El senador Horacio Gutiérrez hace todos los esfuerzos para juntar a los muchachos pero reniega en voz baja de la política de Raúl. El “turco” no es brujo pero se va a enterar.

Miguel Morales, ex candidato radical-peronista a intendente, se encerró en la Fuerzas Vivas y tiró las llaves por la ventana para que nadie las encuentre. “Miguelito” Gutiérrez no fue, aseguran que estaba de viaje pero fue público el descargo del empresario cuando responsabilizó al vicegobernador Rubén Dusso por haber azuzado una pelea entre compañeros jugado al “vale todo” perdiendo de vista lo fundamental, propender a la unidad era el único secreto para ganar.

El peronismo de Andalgalá yace sin liderazgo y sin ganas de trabajar. Si el líder no convoca y no los reúne con alguna escusa, los dirigentes se sienten perdidos, por eso la vista del Gobernador tuvo un sabor amargo para ellos ayer. La prensa tampoco tuvo un buen día. Cuando preguntaban de la Corte de Justicia, Jalil contestaba con las rutas, y así. Preguntame lo que quieras que yo voy a contestar lo que se me pegue la regalada gana. Conclusión: No se entendió nada.

Por Juan Carlos Andrada.

Especial para: El Aconquija.