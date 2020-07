Los testimonios del Hospital Malbrán aumentan cada día. El hospital “ícono” de la gestión de Raúl Jalil ha sido una cortina de humo, un negocio de la salud. El proyecto que supuestamente iba a generar empleo y mejorar la salud pública, terminó siendo una completa mentira. No sólo que engañaron descaradamente al personal diciendo que iban a mejorar sus ingresos dado que iban a luchar para contener el COVID 19, sino que además les solicitaban exclusividad con el Monovalente, generando una especie de “fidelidad obligatoria”.

Algunos trabajadores se animaron a contar lo que sucedió, y aún sucede y compartieron su angustia con respecto a la falta de pagos: “Hace prácticamente 3 meses que estamos en el Hospital Malbrán y no hemos recibido nada de lo prometido, hace prácticamente 3 meses que con mis compañeros, tanto médicos, bioquímicos, enfermeros, kinesiólogos y demás personal de salud, vinimos a trabajar al Hospital Malbrán con todas las pilas para luchar contra esta pandemia, con millones de promesas” compartió un médico en sus redes sociales.

“Somos un equipo, nos apoyamos entre nosotros, apoyamos a nuestros compañeros infectados por quienes las autoridades ni siquiera preguntaron como estaban, solo recibimos falta de respeto e ingratitud por parte de la política catamarqueña, pero eso sí la “fotito” no puede faltar… Y aquí seguimos… Peleando… somos un grupo fuerte y que quiere entregar lo mejor de cada uno, pero exigimos lo que nos prometieron, que estos dirigentes dejen de burlarse y usarnos a su conveniencia… Al menos exigimos RESPETO” añade el médico del Hospital Malbrán.

El personal que se pone al frente en un contexto de pandemia está siendo contantemente engañado por las autoridades, quienes juegan con sus necesidades y sus vidas. Ya que no sólo faltan los pagos, sino que tampoco tienen los recursos suficientes como para trabajar seguros ¿Cómo pretenden que la salud pública nos cuide si ni siquiera el Estado es capaz de brindarles los insumos que precisan para protegerse a ellos mismos? ¿En algún momento pensaron que pasaría si médicos, enfermeros, personal de limpieza se contagian? ¿Quién nos curaría?

La situación denunciada por el personal médico no sólo es alarmante desde el punto de vista laboral, donde claramente se falta a las necesidades que tienen cada uno de los trabajadores no percibiendo sus haberes, sino que da cuenta de la poca importancia para con un personal médico que lo da todo, y que está al frente de la pandemia. Lo que es repudiable enérgicamente es que el destrato no viene de ajenos, sino del propio Estado, garante de sus derechos.