Sergio Guillamondegui, el secretario general de SIDCa cree que no podrán retomar las clases a la brevedad porque las condiciones para el cumplimiento de los protocolos no se dan. “Nosotros entendemos que, por el momento, no están dadas las condiciones para que se pueda retornar a clases. Creo que hay que mantener un marco de prudencia, evaluando la situación”. “El mapa de la distribución de la matrícula genera un gran movimiento y distribución de personas”, que resulta ser, uno de los temas que mayor preocupación genera.

En este marco, hizo hincapié en el desplazamiento y circulación que realizan los alumnos y sus familias para llegar a los establecimientos educativos; siendo esta, una de las condiciones que habría que evaluar. “Los chicos no van a la escuela del barrio, como ocurre en otros lugares del país. Para llegar a una escuela, ellos se desplazan de diferentes sectores de la Capital, lo que puede generar un problema”.

Guillamondegui anticipó que se reunió con el gobierno catamarqueño para programar un protocolo sanitario para retomar las clases. “Tenemos que ver que el Estado nos garantice, y mediante qué protocolo, la seguridad tanto de los trabajadores como la seguridad de los alumnos”. Asimismo, manifestó que es difícil que retornen las clases presenciales el próximo mes.

Aseguró que hay muchas cuestiones para resolver antes y, aunque el tiempo no para y los días avanzan, la problemática de los colegios deteriorados aún no se soluciona. “Bajo estas circunstancias no podemos volver a las aulas, por nuestra seguridad sanitaria y la de toda la comunidad educativa”, afirmó Guillamondegui.

Los protocolos son completamente rigurosos en cuanto a la minuciosa limpieza de los espacios públicos y el uso de objetos frecuentes (picaportes, mesas, sillas, juguetes). Además, los docentes y directivos deberán ser capacitados por el Ministerio de Salud; deberán utilizar posters y cartelería que generen concientización entre el alumnado para instarlos a mantener la higiene personal.