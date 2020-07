Si bien desde el Gobierno vienen remarcando la importancia de los controles sanitarios y las medidas de bioseguridad en las empresas, hay quienes parecen no darse por aludidos y no generan medidas de prevención para evitar los contagios de covid-19 entre sus trabajadores. Este es el caso de PRODUCAT, una empresa catamarqueña que no estaría respetando los protocolos establecidos por el Comité Operativo de Emergencia (COE).

Como ya es de público conocimiento, tanto los miembros del COE como el Gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, hicieron responsables de los contagios de covid-19 a las empresas, a las reuniones y al mate. Es por ello que hace una semana se intensificaron los controles a todo el sector fabril de la provincia, que son llevados a cabo por la Dirección de Inspección laboral, gremios y encargados de seguridad e higiene de cada fábrica.

Hace una semana informamos sobre las irregularidades que se encontraron en la empresa Macata S.A, cuyas principales falencias estaban en la periodicidad con la que se realizaban trabajos de limpieza en los sanitarios. Sin embargo, en los controles realizados en PRODUCAT se han detectado falencias e incumplimientos muchos más graves ya que, por ejemplo, sólo cuentan con una pistola que toma la temperatura.

Dicha empresa se dedica a diferentes rubros, entre ellos el metalúrgico. Es una fábrica compuesta por 5 polos, que a su vez se subdividen en 3 lugares. Con lo cual, debieron modificar el horario de ingreso al trabajo para que el encargado de higiene y seguridad pudiera llegar a las distintas ubicaciones y así poder tomarle la temperatura a los trabajadores con la única pistola con la que cuentan.

Resulta atroz que a más de tres meses de declarada la pandemia, y tras 20 días de los primeros contagios, aún haya fábricas que no respeten las mínimas normas de higiene y seguridad de sus empleados. A todo esto Omar Cisneros, representante de la UOM señaló que otros de los incumplimientos al DNU fue que la empresa está intimando a los trabajadores de riesgo o que tienen a cargo niños a cargo para retomar las actividades laborales.

Cisneros también destacó que lo primordial es la salud y que si no están dadas las condiciones sanitarias no se puede trabajar así. Finalmente cerró diciendo que: “Desde PRODUCAT no empezaron a dialogar con el gremio, simplemente nos tiraron el problema para que lo resolvamos y ahora están pidiendo soluciones. De esta manera no vamos a lograr nada, y menos con las amenazas que le hacen los trabajadores”.